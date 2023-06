Paty Cantú se abre a la nueva ola de músicos: con Leon Leiden grabó A las 3

A Paty Cantú le gusta ver como se rompen las barreras en los géneros musicales, algo que ella ha aprovechado para experimentar en sus propias canciones. La artista ve con buenos ojos que los nuevos talentos lleguen a la industria con esa apertura y ganas de crear cosas nuevas.

“La nueva ola de músicos, de 24 años para abajo, no tienen esta etiqueta marcada de soy urbano, soy regional, soy rockero. Dicen soy músico, y hago canciones, viniendo de este rollo de poder colaborar con artistas que tienen esa apertura es increíble, por eso lo estoy disfrutando mucho más”, señala en entrevista.

Desde hace varios años, la cantante ha realizado colaboraciones con artistas de rap, regional, trap y urbano, pero siempre cuidando mantenerse fiel al sonido que conocen sus fans.

Para ella, el ejercicio de experimentar con otros sonidos es meramente una forma de ampliar su propio repertorio, aunque siempre cuidando que sus colaboraciones sean con artistas que considera auténticos.

“Nunca he perdido mi esencia, he integrado con Gera MX, con Neto Peña, con Jesse Báez o con María Becerra. Nunca he dicho ahora me voy a convertir en cualquier cosa que no se parezca a mí. Es interesante como artista probar con cosas diferentes, y ver con qué te sientes a gusto y con que no, y la única forma es intentándolo”.

Su colaboración más reciente es con el cantautor León Leiden, a quien conoció a través del trabajo que difunde en plataformas digitales, y desde la primera vez que se sentaron a componer sintió una conexión.

El sencillo que han trabajado desde principios de este año se titula “A las tres”, y nació desde su primera sesión juntos. “Con el tema de componer con gente siempre hay algo relacionado con la química, cuando encuentras eso, es una sorpresa”.

La intérprete explicó que gran parte de esa dinámica fluida entre ellos surge a partir de la apertura que ambos tienen para conocer nuevos estilos.

“Por eso disfruto tanto esta colaboración, porque no hubo ningún prejuicio. Fue yo quiero aprender de ti, tú quieres aprender de mí, y queremos ver qué pasa sumando los ingredientes de cada quien para hacer una buena canción”, señaló.

Para la parte audiovisual, detalló que quisieron mostrar una celebración, pero sin caer en el cliché de mostrar una fiesta en un antro, como comúnmente aparece en los videos musicales.

“El video trata un poco de jugar con esta misma idea, lo divertido que es el juego de poder. ¿Quién se gana a quién? ¿Quién lleva la batuta en qué momento? ¿Qué pasa cuando a lo mejor la mujer es más grande que el hombre y es un logro para ambos? Es un juego divertido, quisimos hacer esta fiesta de fantasía”, finalizó.

Además de este lanzamiento, Paty ya se prepara para presentarse en el Teatro Metropólitan con el “Feliz breakup tour”, el 28 de agosto y 25 de septiembre.