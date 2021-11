Paulina Rubio regresa con gira, libro de memorias y serie de Timbiriche

Reflexiva y dispuesta a confesar su nueva visión ante la vida, es como Paulina Rubio llevó a cabo la presentación de su nuevo sencillo Yo soy, en la Ciudad de México, un canto de fortaleza cuya letra reafirma que ella siempre saldrá vencedora en cada una de sus batallas.

La cantante mexicana describe este reciente proyecto musical como parte de lo que es ahora, una persona en completa renovación.

“Me encantan los cambios, luchar por lo que quiero, me siento muy bien y en libertad de expresión cantando lo que me gusta. Paulina nunca va a ser la de siempre, ahora no tengo miedo a hacer las cosas que no he hecho antes y una de esas cosas es mostrarme vulnerable, es una terapia personal y un ejercicio que me ha ayudado muchísimo y quiero demostrar mi tristeza, porque a mí me enseñaron de niña que yo sólo entretengo y ayudo a la gente a olvidar sus problemas, no estar enseñando los platos sucios, este es un nuevo amanecer en todos los aspectos”, dijo Rubio.

El nuevo tema cuyo video ya se encuentra en YouTube, es de su propia inspiración y experiencia, y ha sido perfeccionado por un importante equipo de expertos como Felipe González (Tini, Lola Índigo, Raw Alejandro) la colombiana Valentina Rico y el artista venezolano Omar Koonze, además de Andy Clay (Ha*Ash, Thalia, Aitana) y Andrés Castro (ganador de 13 Grammy Latino y 2 Grammy), siendo este último el productor del sencillo.

“Tenía muchas ganas de hacer algo muy diferente, tenía la lírica muy marcada, queríamos un arreglo distinto, fue cuando busqué a Andrés Castro el que ha hecho grandes cosas con Maluma y otros cantantes. Pero él tiene mucha información de pop, el rock urbano y otros ritmos. El vive en Miami, ahí se llevan a cabo muchos grupos de composición, hacen cosas muy divertidas, he hecho círculos con un montón de gente, no importa si son de otros géneros, no me asustan, hay que romper esos moldes, la música es universal no importa si es ranchero y lo mezclas con otras cosas siempre y cuando lo hagas con amor”. expresó la cantante.

Sabe de retos

A lo largo de 40 años de trayectoria Rubio habla de un importante aprendizaje. “El gran aprendizaje es saber cuándo debes quedarte callada, depende como uno lo sienta. He aprendido muchas cosas pero quedarte en silencio es una de las más difíciles. No soy perfecta, la gente te juzga y yo quiero invitar a la gente que no juzguen tanto, que se preocupen por sí mismos porque si uno ve por dentro va a tener un espejo diferente. Me arrepiento de lo que no hago más de lo que sí hago. Aprendo de cada derrota o victoria y sé que para ganar hay que perder”. Dijo que esta canción es “un puente a lo que sigue. Se nos olvida que lo que yo vivo lo puede estar viviendo otra persona y de esa manera surge ese momento único. Las canciones se vuelven tu historia pero también la de alguien más, por eso auguro que esta canción se quede por muchos años para levantar la voz y sentirnos juntas”.

La intérprete afirma que le gustaría hacer una gira de puras mujeres. “Ese tipo de colaboraciones es lo que el público quiere, hay muchas canciones, no puedo hablar mucho de la gira pero hay una colaboración, hay muchísimo de donde sacar, a raíz del amor nacieron muchos temas.y eso es parte de la historia de México, estamos preparando cada detalle sí habrá colaboraciones del uno al otro, entre artistas”.

Su libro

Entre otros temas Paulina habló que entre sus planes está el lanzamiento de un libro, el cual, ya está tomando forma.

“El libro viene después, estoy trabajando con un gran colaborador, un gran periodista, es como ir con un doctor y va tomando nota y te preguntas ¿por qué pasó todo esto? La editorial es Harper, es un gran proyecto. Con este libro yo me desnudo para mis fans que muchas veces me preguntan tantas cosas, pero hay tiempo y momento para todo”.

Sobre la nueva generación de intérpretes confiesa no tener un favorito pero se muestra sorprendida por la cantidad de nuevo talento que existe

“Me encanta Becky G, Camilo y otros. Me gusta cómo logran hacer su propia marca, su propio sonido y que no pase desapercibido. Hay una ola muy bonita de gente joven y hay que ver de todo. El público es el que decidirá cuáles son los que se consagran y pasan a ser los favoritos”.

En cuanto a las redes sociales, “a veces me va bien a veces no y es bueno desintoxicarte desaparecerte un poco, es como un circo romano si no tienes heaters tampoco lovers”, dijo la interprete de 50 años.

Finalmente informó que ya hay pláticas para llevar a cabo la serie sobre el grupo Timbiriche, “va a hablar de la vida de todos nosotros (los integrantes) pero queremos tener el control, hasta de la música, del contenido y de la historia. Hay muchas manos es muy difícil ponerte de acuerdo”.