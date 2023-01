Pedro Armendáriz y la película maldita, ¿qué tuvo que ver con su suicidio?

Una de las grandes tragedias que marcó al cine mexicano fue la muerte por suicidio del renombrado actor Pedro Armendáriz, en 1963, quien, de acuerdo a la versión oficial, se disparó con una Pistola Colt Magnum a la altura del corazón, tras el diagnóstico de cáncer terminal que le auguraban los médicos, pero, ¿sabías que hay algo más misterioso tras su muerte?

La muerte del actor se dio apenas cuatro meses antes de que fuera estrenada su última película; “Desde Rusia con amor”, que forma parte de la saga de James Bond; sin embargo, lo que pocos saben, es que el mismo Pedro Armendáriz vivió una experiencia similar a las del héroe de acción en la vida real, al filmar una cinta que supuestamente está maldita, y que estaría íntimamente relacionada con su fallecimiento.

Pedro Armendáriz y su batalla contra el cáncer

Durante el rodaje de la cinta “Desde Rusia con amor”, Pedro Armendáriz empezó a sentir malestar en la cadera que le impedía caminar correctamente, incluso, tuvo que pedir ayuda a los miembros del staff para ponerse en pie; ¿Por qué sucedió esto?

El actor comenzó a sentir los malestares de su enfermedad durante el rodaje de la cinta "Desde Rusia con amor". Foto: Archivo | El Sol de México

Resulta que ya para ese entonces, el actor sin saberlo, era víctima de un fuerte cáncer que se extendía hasta sus pulmones y esófago, poniendo en peligro su vida. Fue por ello que las últimas escenas de la película, al lado de Sean Connery, tuvieron que ser filmadas por su doble de acción.

No obstante, el metraje del 007 no está relacionada con el inicio de la enfermedad, sino que ésta, se debía a un trabajo anterior de Pedro Armendáriz, donde lo más sorprendente, es que él no fue la única víctima.

¿Cuál es la película maldita y qué tuvo que ver con la muerte del actor?

Resulta que siete años atrás del 007, Armendáriz había filmado la película que, hasta el día de hoy, es considerada como una cinta maldita, pues la locación estaría íntimamente ligada con el cáncer que padeció no sólo él, sino gran parte del elenco.

El metraje en cuestión sería “El Conquistador de Mongolia”, filmada en el desierto estadounidense, en el año 1956, donde actuó al lado John Wayne y Susan Hayward. Lamentablemente, el lugar en cuestión guardaba una amenaza invisible que mermaría la vida del actor.

Debido a la naturaleza de la historia, se rodó en locaciones del desierto de Utah, muy cerca de un sitio conocido como Yucca Flat, donde el gobierno de Estados Unidos había estado realizando pruebas con armas nucleares. Dando como resultado, que la radiación se elevaba hasta niveles peligrosos para la salud.

Fue así como “El Conquistador de Mongolia” pasó a la historia del cine como la película maldita de Pedro Armendáriz, ya que no sólo había sido un rotundo fracaso, sino que su rodaje causaría de forma indirecta el fallecimiento del actor, pues es bien sabido que la radiación destruye las células y produce cáncer a quienes se exponen a ella.

Pedro Armendáriz no sería la única víctima de la maldición

Años después del rodaje, para 1981, de las 220 personas que participaron en la filmación, 91 de ellas fueron diagnosticadas con algún tipo de cáncer, mientras que un total de 46 ya habían muerto por esta enfermedad; en total, la película maldita se cobró 150 vidas humanas.

Además de Pedro Armendáriz, otras personas que murieron de cáncer relacionadas con la grabación de “El Conquistador de Mongolia”, se encuentran el director Dick Powell, los actores Agnes Moorehead, Susan Hayward y John Hoyt, además del compositor Víctor Young y el mismo John Wayne.



Publicado originalmente en: El Sol de Parral