Por primera vez, la ceremonia del Grammy Latino será fuera de EU

La Academia Latina de la Grabación anunció que la ceremonia que reconocerá este año lo mejor de la música latina tendrá lugar en la ciudad de Sevilla, España el 16 de noviembre próximo.

Esta será la primera vez que la fiesta musical se realizará fuera de Estados Unidos, pero volverá a su sede habitual en Las Vegas el próximo año para celebrar los 25 años del premio más codiciado de la música hecha por latinos.

“Este es un premio que se reconoce la excelencia musical entre colegas, no la popularidad”, apuntó Manuel Abud CEO de la Academia Latina de la Grabación en conferencia de prensa virtual desde Sevilla.

El ejecutivo destacó que la música latina está viviendo un gran momento cultural, al convertirse en un fenómeno mundial, “tenemos que responder a eso”, apuntó. También agregó que en el futuro la ceremonia del Grammy Latino se convertirá en “una celebración global, los próximos años iremos a otras ciudades de Latinoamérica: México, Bogotá, San Juan”.

Aunque no adelantó detalles sobre la ceremonia, dijo que se transmitirá al continente americano de la mano de Televisa Univision, manteniendo su horario habitual y advirtió que no se replicará el mismo show que se hace en Las Vegas.

La ciudad de Sevilla será durante una semana el epicentro de la música latina, iniciará el 12 de noviembre con Leading ladies of the entertainment, que reconoce a “mujeres pioneras que marcan el camino y abren puerta a nuevas generaciones”; también se dedicará un showcase a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista; habrá un encuentro de nominados, tributos a grandes figuras de la industria, el reconocimiento a la Persona del año, para culminar con la ceremonia de entrega del premio.

Este año se recibieron 19 mil inscripciones de aspirantes al Grammy Latino, de esos, sólo 300 serán nominados.