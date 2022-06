¡Qué pena! Estos artistas mexicanos se han equivocado al cantar el Himno Nacional

Es normal que al realizar alguna actividad importante enfrente de miles de personas, el nerviosismo pueda ganarte, lo cuál le ocurrió recientemente a Pablo Montero quién cambió la letra del himno nacional en la previa del partido Chivas VS Atlas; este suceso fue sumamente polémico, sin embargo, él no ha sido el único artista que se ha equivocado.

En México, nuestros símbolos patrios son importantísimos para nosotros, tales como el escudo, la bandera y el himno nacional, por ello, cuando alguien antes de algún partido, presentación o pelea, hace alguna modificación, aunque sea por accidente, muchas personas ponen el grito en el cielo y envuelven en críticas a los artistas.

¿Qué artistas se han equivocado al cantar el himno nacional?

Pablo Montero

Iniciemos el conteo con el artista que se equivocó más recientemente. El pasado 18 de junio del 2022, durante el partido de Chivas VS Atlas, el encargado de cantar el himno nacional fue Pablo Montero quien ya sea por los nervios o porque no se lo sabe, cambió algunas palabras del mismo.

En la parte del himno donde dice “Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón”, el cantante cambió la letra a “Y retiemble en sus centros la tierra, el acero aprestad y el bridón”, por lo que fue fuertemente abucheado.

Esta no es la primera vez que el cantante y actor se equivoca, pues en la final de Guard1anes 2022 donde jugarían Cruz Azul VS Santos, Pablo Montero cambió algunas palabras de la segunda estrofa, sin embargo, en esa ocasión no fue tan reprendido.

El cantante Pablo Montero ya se ha equivocado dos veces al cantar el Himno Nacional/Foto: Instagram | @pablomoficial





Vicente Fernández

El recientemente fallecido, Vicente Fernández, fue otro de los artistas que se equivocó durante su interpretación del himno nacional en la apertura de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

El cantante modificó la frase “por el dedo de Dios escribió” por “con el dedo de Dios escribió” y posteriormente se equivocó de nuevo al entonar “ciña ¡Oh Patria! tus sienes querida”, cuando en realidad el himno nacional dice “ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva”.

La equivocación de Vicente Fernández al cantar el Himno Nacional ocurrió durante Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011/Foto: Cuartoscuro





Jenni Rivera

En el 2010, Jenni Rivera fue invitada al Staples Center a cantar el himno nacional mexicano durante la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez y Carlos Baldomir, sin embargo, debido al nerviosismo, “La Diva de la banda” cambió algunas palabras y fue fuertemente criticada.

Rivera cantó “y retiemblen los centros la tierra” y en realidad el himno dice “y retiemble en sus centros la tierra”, además, la cantante fue reprochada porque, según asistentes al evento, no cantó tan bien como lo hacía en sus conciertos.

La cantante fue acusada de que no cantó el Himno Nacional tan bien como lo hacía en otras ocasiones/Foto: Cuartoscuro

“Coque” Muñiz

Para cerrar con broche de oro, tenemos a Jorge Muñiz, mejor conocido como “Coque" Muñiz. La equivocación del artista es una de las más reconocidas y recordadas a pesar de que han pasado más de 30 años de aquel error.

El cantante fue abucheado frente a más de 50 mil personas, sin embargo él ha comentado en entrevistas que no se dio cuenta del error hasta que terminó de cantar.

Cada que algún artista se equivoca al cantar el himno nacional, lo relacionan inmediatamente con “Coque Muñiz” por lo que el artista comentó en entrevista “yo les pido a mis compañeros que si van a cantar en himno, se lo aprendan” y con justa razón pues no debe ser nada agradable que te abucheen frente a miles de personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Muñiz (@coquemuniz)

¿Cuáles son las sanciones por cantar mal el himno nacional?

Como te mencionamos anteriormente, los símbolos patrios mexicanos son muy queridos y por lo tanto, muy protegidos, por lo que quien realice modificaciones en cualquiera de ellos sin autorización, puede llegar a caer en prisión.

El código penal establece en los artículos 191 y 192 que a quien cambie o modifique la letra del Himno Nacional Mexicano, se le podría aplicar una multa de entre seis meses y hasta cuatro años en prisión o una multa de tres mil pesos, la decisión final será tomada por un juez