Reality Hotel VIP llegará a la TV abierta

Un total de 16 competidores ingresarán al Hotel VIP, el nuevo reality de Canal 5, bajo el lema “el lujo se gana”. Ellos son Nicolás Vallejo-Nágera, Colate, Jorge Burro Van Rankin, Pee Wee, Manola Diez, Mariana Ávila, Gomita, Vielka Valenzuela, Ligia Uriarte, Natalia Subtil, Martha Figueroa, Fer Sagreeb, Roberto Tello, El Chevo, Silverio Rochi, Tefi Valenzuela, y Christian Estrada.

Conducido por Roberto Palazuelos y Karina Banda, llega a la televisión abierta a partir del miércoles 16 esta franquicia argentina que se transmitirá en Canal 5 a las 20:00 horas a lo largo de 13 semanas bajo la conducción de Roberto Palazuelos y Karina Banda.

Al Hotel VIP, con el slogan “el lujo se gana”, arribarán los 16 competidores, divididos desde el inicio en dos grupos, que serán observados por el gerente del hotel, Gabriel Oliveri y asesorados por el chef Fernando Stovell, y el coach Diego Di Marco.

En tierra de Argentina donde los concursantes pernoctaron en un hotel de cinco estrellas fueron acompañados por Roberto y Karina y con la producción de Mario Ruiz de Chávez y Diego Guebel, durante 90 días.

En conferencia, se anunció que dentro del formato del programa, cada miércoles habrá una eliminación en vivo en un programa transmitido desde México, conducido por Mariana Echeverría y El Potro, con panelistas invitados y la producción ejecutiva de Yordi Rosado y Manolo Fernández.

Como parte del reglamento, no hay jueces que califiquen o que voten en contra o a favor del concursante, ni tampoco el público lo hará, serán sus propias destrezas las que los colocarán en cada nivel.

Si habrá la Zona H enfocada a los duelos de eliminación, los 16 concursantes estarán divididos en ocho integrantes por cada equipo. Cada grupo se enfrentará a duras pruebas de destreza física y mental. Al final de la jornada los que tuvieron los mejores tiempos, podrán dormir en una cama bien limpia, desayunar, comer y cenar bien atendidos y relajarse las horas correspondientes.

Mientras que los que tengan menores puntos son los del llamado staff, a ellos corresponde asear las habitaciones, lavar las tazas de los baños y regaderas, preparar los tres alimentos diarios, hacerla de mesero, mantener limpia la piscina, los jardines bien cuidados y demás quehaceres en un hotel cinco estrellas.

Roberto Palazuelos dijo que “siempre estuve atento a todo lo que hacen los concursantes, los expertos en cada rubro, todos los detalles, porque la hotelería es eso, el cuidado de los detalles. Ver a los que les toca ser staff, asesorarlos para atender a sus compañeros. Sufrí mucho con el Burro Van Rankin, porque no se bañaba y no quería atender bien a los demás concursantes. Claro que hago mis funciones de hotelero porque es un contenido hotelero, pero los muchachos que ven a mis espaldas -los concursantes-, se graduaron en hotelería, porque aprendieron este arte en todos los aspectos”.

Entre las sorpresas que depara el reality, se encuentra un concierto de Cristian Castro, además de que a Carlos Ponce, se le ve en una noche romántica con su esposa Karina Banda.

Manola Diez reconoció que “sí besé a varios novios adentro y hasta en bikini me lucí”, y adelanta que con quien mejor se llevó fue con Colate, “es un gran amigo, un gran compañero y un caballero en toda la extensión de la palabra”.

Mariana Ávila, quien pasó la mayor parte del tiempo como huésped compartió que se la pasó bien, aunque “tuve uno que otro enfrentamiento, fui muy buen hombro como amiga para quienes estuvieron llorando”.

Martha Figueroa aseguró que cuando la invitaron “me sonó increíble, hasta que llegué al punto físico, porque los que me conocen saben que cuando se trata de ir a un gimnasio voy mejor a un cine a comer palomitas. Les dije que lo físico no me interesaba y como parte de las salvadas tenía que hacerlo. Por ejemplo hay chicos 20 años menores que yo con piernas largas, y porque existen los milagros y Dios es muy grande, comprobé que hice muchas cosas que no creía hacer. Lo bueno fue que la primera semana no me corrieron.

“Es padre todo, lloré, reí y hasta anduve en traje de baño. Me besuqueé con algunas personas. Yo como participante, espero haberlo hecho bien y como espectadora, diría que el reality es una suma de muchos realities”.

Para Pee Wee, como concursante tuvo una grata experiencia; “me funcionó mucho en soltar ciertas cosas de mi vida personal o en relación a mi familia, me di la oportunidad en el reality de abrir mi corazón y no contener las cosas, sino soltarlas para que no te hagan daño emocionalmente, las competencias son mi parte favorita

“Es un gran concepto, un gran reality y todos los que estamos aquí, nos la partimos y le dimos el ciento por ciento, pasan tantas cosas en un día, pasamos por tantas emociones y acabamos cansados tanto física como mental y emocionalmente”.