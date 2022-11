Representa chihuahuense Vianely Rivera a Hugo Boss y Oscar de la Renta

El mundo de la moda está integrado por destacadas figuras que tienen conocimiento amplio en el tema, entre estas personalidades se encuentra la chihuahuense Vianely Rivera, quien aparte de contar con su propia colección de ropa, impartir clases de Branding, Naming, Historia de la Moda y Tendencias y Estrategias Digitales para Bloggers e Influencers, también colabora para grandes marcas internacionales como Hugo Boss y Oscar de la Renta.

“Empecé desde el verano con Hugo Boss, he estado con mucho trabajo, gracias a Dios, he realizado varias campañas, fui a Milán Fashion Week con Hugo Boss, me llevaron como influencer de lujo para estar presente en el desfile, publicar en Instagram las nuevas tendencias, y la verdad me gusta mucho Boss porque creo que es de las marcas que están con demasiada continuidad con los talentos, entonces es casarte con la marca y ADN, platicamos y creo que llené su perfil al ser una chica empresaria y con varios proyectos”, indicó Vianely.

“Fui a varias pasarelas, donde tuve muchas propuestas, sin embargo, en ésta fue impecable en todos los colores, para mí lo principal en una marca es que tenga propuesta, que no sea siempre lo mismo, entonces vimos varios diseños que en verdad ponen en una nueva versión, de que no es Hugo Boss el que conocíamos siempre, es algo mucho más moderno para todas las edades”, expresó la chihuahuense.

Sobre este nuevo logro que se suma a su carrera dijo: “En lo personal son logros muy importantes porque son marcas, hablando específicamente de Boss, siempre desde niña las leía, mi padre la usaba, y nunca me imaginé poder llegar a este punto, mi plan era cuando yo estaba en Chihuahua era venirme para acá (CDMX), y pues gracias a mi trabajo que se fue reconociendo estoy aquí, y súper contenta.

Foto de: @vianelyrivera | Instagram

“También fui a París, estuve en varias marcas como Dior, Dolce & Gabbana, entre otras, en varios shows, de igual manera colaboré en una campaña internacional con Paco Rabanne en París donde estuvieron también la actriz Macarena, la cantante Lizeth, y más personalidades famosas, fue un viaje de ensueño”, manifestó.

Asimismo, en referencia a su marca dio a conocer: “En mi trabajo soy súper minuciosa, me gusta que esté todo perfecto, soy muy estricta conmigo misma, gracias a Dios ya está todo en calma, espero que en enero ya esté lista a la venta, que se compone de vestidos principalmente, para mujeres jóvenes, independientes, empoderadas, son prendas muy sexys de noche, pero siempre guardando lo clásico, sobre el punto de venta lo dejaré de sorpresa”.

Indica que próximamente estará en Chihuahua capital, su tierra, para convivir con su familia, “uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, y pues fue donde inició mi sueño, y estoy en un momento muy bonito de mi carrera, por eso hay que ser fiel a uno mismo, porque hay veces que no te entienden por querer hacer las cosas diferentes, sin embargo, yo lo hice y aquí estoy triunfando”, finalizó.

Si deseas saber más sobre esta prestigiosa influencer y empoderada mujer en el mundo de la moda, síguela en sus redes sociales donde esta en Instagram y Facebook como Vianely Rivera.

DATO:

Fue segundo lugar de Nuestra Belleza en 2014, también ha participado en la TV en el reality “Palazuelos mirrey” de MTV