Ricardo Casares es operado de emergencia tras infarto; su padre da detalles de la cirugía [Video]

Ricardo Casares, conductor de televisión, sufrió de un infarto previo a que comenzara la emisión del programa Venga la Alegría de Tv Azteca este 26 de febrero, un evento que ocurrió debido a que una arteria coronaria se le tapó.

El padre del conductor, de nombre también Ricardo Casares, dio a conocer más detalles de lo ocurrido, a lo que dijo que tuvieron que realizar una intervención quirúrgica de la que salió de forma favorable.

“Ricardo tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó. Sí le hicieron un procedimiento quirúrgico mediante el cual le implantaron un stent y gracias a Dios los resultados son 100 por ciento positivos, estará un par de días en la unidad de cuidados cardiacos, pero el diagnóstico que nos da el cardiólogo es totalmente favorable”, explicó.

Un stent coronario es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón y se coloca después de una angioplastia, procedimiento para abrir los vasos sanguíneos bloqueados, por lo que evita que la arteria se cierre de nuevo.

“Lo que pasa es que por algún un motivo el colesterol se desprendió. Lo que él nos dijo en el momento (el médico) es que el colesterol que tenía adherido a esta arteria se desprendió y producto de eso tuvo ese taponamiento en la arteria y es algo que deberá de cuidar para que esto no se le repita”, agregó el familiar del artista.

El padre del conductor señaló que hasta ese momento no habían podido estar con Ricardo y solo pudieron verlo a través de un cristal. Además, agradeció a los compañeros de su hijo y a la televisora Tv Azteca por su apoyo y por su rápido actuar ante lo ocurrido.

Sobre cuándo podrá Ricardo retomar sus actividades, detallo que el pronóstico del doctor es que pueda hacerlo en unas semanas, ya que pasará unos días en cuidados cardiacos, después en terapia media y ya podrá seguir la recuperación en su casa.

Patricio Borghetti cuenta cómo apoyó a Ricardo Casares

Patricio Borghetti, conductor de origen argentino, fue quien primero auxilió a Ricardo Casares y pudo notar su malestar previo al arranque de Venga la Alegría.

Al respecto, explicó que pudo ver a Casares salir del foro y observar cómo se tomaba del pecho, por lo que decidió preguntarle cómo se encontraba.

“Me llamó la atención y enseguida me acerqué con él porque estaba como quejándose y le dije qué pasó y me dijo ‘me duele el pecho, no me duele raro, me arde y me duele la mano’, cuando me dijo lo de la mano era la mano derecha entonces dije ‘no, pero espérate, tranquilo, la mano derecha no es, la izquierda es la del infarto’, ahorita investigando también puede ser la derecha”, comentó.

Después comenzaron a buscar a la ambulancia, pero Patricio decidió que sería más rápido si el mismo lo llevaba al ser más rápido.

“Cuando estaba pasando los datos dije ‘sabes qué, mejor te llevo yo al hospital vamos a ser más rápido’. Justo venía entrando la productora dijo ‘no llévenlo en mi auto’ con su llave, se la entregó a alguien de producción, en menos de un minuto estaba saliendo aquí y eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo”, indicó.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Patricio Borghetti calificó como “una bendición” que el infarto le haya ocurrido en las instalaciones de Tv Azteca, ya que así pudieron ayudarlo. También, señaló que no fue fácil realizar el programa de Venga la Alegría al estar con la preocupación de Ricardo Cásares, pero deseó su pronta recuperación y verlo de nuevo en el programa.

