Rubén Islas apuesta por los latinos: produce y dirige Final Vow

Aunque nació en Los Ángeles, California, por las venas del cineasta Rubén Islas corre sangre mexicana. Su padre es originario de Guadalajara, mientras que su mamá es de Tecolotlán, Jalisco.

Desde pequeño siempre soñó con escribir historias que inspiren a otros a cumplir sus sueños, sin embargo, a muy temprana edad tuvo un choque de realidad entre latinos que vivían en Estados Unidos, las críticas que reciben, así como la forma en cómo son vistos allá, generalmente con una imagen muy negativa lo motivó a generar un cambio.

Islas creó su propia empresa productora, Grandave Capital con la que desarrolla proyectos que enaltezcan a los latinos para evitar que sigan siendo señalados.

“Hay temas que Hollywood no va a tocar, por eso quiero hacer películas en donde la protagonista sea una latina, una mujer, que sean temas importantes, sanos. Ese es el enfoque de que podemos trabajar todos juntos y no demeritar a los latinos, encasillándolos en criminales, quitar los estereotipos que trabaja Hollywood, romper esas barreras y contar lo nuestro, desde nuestra trinchera”, afirmó Islas en entrevista.

Inspirado por sus propias experiencias personales y una ardua investigación nació Final Vow, filme que aborda la historia de una monja que lucha contra la trata de blancas dentro de un orfanato, mientras se enreda en la oscuridad de su comunidad local.

“Empecé a buscar historias de monjas y salió uno de una monja en Latinoamérica que trabajaba en un orfanato, ella se dio cuenta que estaban adoptando a niñas mayores de 12 años que en realidad eso era muy raro que sucediera, se dio cuenta que era para trata, denunció lo que estaba pasando, la agarraron, la torturaron, la violaron y la mataron.

“Este tema ha sucedido en África y muchas otras partes del mundo donde las monjas son víctimas y a veces luchadoras”, expresó Islas quien, curiosamente, cursó gran parte de sus estudios básicos en escuelas privadas lideradas por religiosas.

“Durante el desarrollo del filme me hice muchas preguntas, por ejemplo ¿qué responsabilidad tiene la iglesia?, porque obviamente sabe que estas monjas ponen su vida en peligro, ¿qué responsabilidad hay? Yo no juzgo de ninguna forma, sólo me cuestiono.

“Tuve mucha investigación con el departamento de justicia en California sobre la trata de blancas a nivel internacional, me ubiqué con un grupo activo en Baja California y la frontera que me informaron de todos los casos de pederastas que cruzan a México, por eso la filmé en un pueblo cerca de la frontera llamado La Misión, en un orfanato verídico”, dijo.

Christina Urias, Oscar Torre, Luis Gatica, Yeniffer Behrens y Danforth Comins son los actores que dan vida a esta historia, bajo la producción de Islas, junto a Behrens y Mauricio Mendoza.

Por el momento no se tiene fecha de estreno del filme en México, sin embargo, se planea que sea este año.

Además, Islas estrenará tres cintas nuevas que grabó en México entre éste y el próximo año, adelantó.