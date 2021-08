Sandra Echeverría conquista con su tema “¿Por qué te vas?”

Sandra Echeverría sigue ascendiendo en su carrera como cantante, y ahora con su nuevo sencillo “¿Por qué te vas?”, tema que interpreta junto a Nabález, demuestra que ha entrado completamente en el gusto del público, ya que la melodía a un mes de estrenarse ya cuenta con un millón 40 mil vistas en la plataforma de YouTube.

Ante la rueda de prensa para los medios de comunicación informó: “Estoy contenta que estén aquí y estén al pendiente de esta faceta nueva musical que me emociona tanto, quiero hablarles de este nuevo sencillo, que es el segundo de ese material discográfico, y súper alegre porque estoy nominada en unos premios en Colombia”.

“Es una de mis canciones favoritas del álbum, Nabález no quería soltarla porque sabe que es un hit. Cuando la escuché tuve que hacer un gran trabajo para que me permitiera grabarla. Habla de estas personas que amamos tanto y les preguntamos: ¿por qué te vas?, ¿por qué crees que allá está mejor que acá? A pesar de la letra llegadora, es una canción que te hace bailar, a mí me inyecta mucha energía”, cuenta Sandra Echeverría.

Su introducción al regional mexicano indica: “Canto ranchera desde que tengo 9 años, no mucha gente lo sabe, amo al mariachi, en realidad es que me enamoré de la música mexicana desde muy chiquita porque mi abuelita escuchaba mariachi, mi familia los fines de semana ponía melodías de Lola Beltrán, Lucha Villa, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, he escuchado bastantes mujeres empoderadas, fue así que me aprendí varias canciones de este género y reamente la música fue mi primera pasión”.

DATO

El tema viene acompañado de un video que se filmó en Plaza MX Mariachis, en Bogotá, Colombia, bajo la dirección de Daniel Cuadros

Pie de foto: En el 2002 debutó como actriz en la televisión, en la telenovela “Súbete a mi moto”.