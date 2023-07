Sebastián Zurita rompe fronteras en serie con Sigourney Weaver

Cuando Sebastián Zurita vio el tráiler de su nueva serie, Las flores perdidas de Alice Hart, sintió que necesitaba “que alguien me pellizcara”, pues no podía creer que está compartiendo un proyecto con grandes estrellas internacionales, como Sigourney Weaver (Alien, Avatar) y Alycia Debnam-Carey (Fear the walking dead).

Y es que para el actor mexicano es un honor ser otro orgulloso representante de nuestro país en el mercado internacional, y compartir la pantalla con figuras que ha visto en cine y televisión a lo largo de los años.

“Llevas esa idea de representación, de ganarte tu lugar y de estar al tú por tú en todas las escenas. Es este brinco que he venido trabajando mucho, y gracias al trabajo y a la experiencia que he tenido en México, me siento cómodo y a gusto de estar en las grandes ligas”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Este proyecto marca el debut oficial de Sebastián Zurita en Hollywood, y para él es una oportunidad de ampliar su registro actoral, interpretando a otro tipo de personajes que distan de lo que el público mexicano ha visto.

“En el momento en que tomas un personaje como estos te abre otro tipo de posibilidades, incluso para mi mercado mexicano y latino, el hacer un personaje tan distinto a lo que de repente me han conocido y me castean es importante, sería interesante ver cómo en Estados Unidos me ven de una manera distinta que en México”.

UN PERSONAJE COMPLEJO

La serie está basada en la novela homónima de Holly Ringland, y sigue la vida de una joven llamada Alice (Alycia Debnam-Carey), quien tras perder a sus padres en un accidente, con tan sólo nueve años, se muda con su abuela June (Sigourney Weaver) a una granja de flores.

Conforme va creciendo, descubre poco a poco los secretos sobre el pasado de su familia, y cómo el trauma de haber crecido en un entorno de violencia familiar puede impactar en su vida adulta.

Sebastián da vida a Dylan, la pareja de la protagonista, cuyos propios demonios afectan su relación. El actor señaló que para prepararse, además de leer la novela original, se acercó a un libro titulado See What You Made Me Do, escrito por Jess Hill, sobre el abuso y maltrato de los hombres hacia sus compañeras sentimentales.

“Leí mucho para entender la psicología de personas así, de cómo es manipular, de cómo podrías moverte, cuáles podrían ser, según los estudios, los traumas que te llevan a ser alguien que hace ese tipo de cosas”, compartió el actor.

En su opinión, el diseño de cualquier personaje debe partir de la verdad, por lo que siempre trata de entender de dónde viene, y averiguar todo lo que pueda saber sobre el perfil de la persona que va a interpretar.

“Era una construcción bastante interesante y complicada, pues aparte de eso lo debes traer a una cierta realidad”, señaló.

“Debes tratar de entender de dónde viene. No le harías honor a lo que necesitas hacer con el personaje, si no trataras de afrontarlo de la manera más humana posible y sin juzgar de alguna manera”, finalizó.

Las flores perdidas de Alice Hart se estrena el próximo 4 de agosto en la plataforma Prime Video, es apta para adolescentes y adultos.