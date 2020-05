Sie7e presenta Gaia su disco más transparente

Sie7e presenta lo que considera hasta el momento su disco más honesto y transparente. Gaia, haciendo alusión a la diosa griega de la tierra en la mitología; es el nombre de este proyecto en el que a través de 15 tracks se definen los acordes del sonido al que su mismo autor llama reggae sicodélico.

“En el sentido musical, es un álbum de reggae roots, pero le pusimos reggae psicodélico en la descripción, porque tiene esta cosa viajera inspirada en bandas como Pink Floyd y algunas otras que no son de reggae pero que sí tienen ese aspecto introspectivo y viajero en la música. Personalmente fue muy liberador, después de un proceso al que yo llamo dramáticamente un exorcismo, me volví a enamorar de hacer música y de hacer canciones por hacerlas y no por estar dentro de esta maquinaria del disco que solo busca los hits”, dijo Sie7e en entrevista para El Sol de México.

En esta nueva etapa, el cantante le da una identidad a la banda que lo ha acompañado desde siempre, ahora se podrá leer en los créditos el nombre de The Islanauts.

“Antes solamente me conocían a mí y cuando estaba con mi anterior disquera me presentaban como un artista con su banda de backup y a lo mejor la gente no ponía demasiada atención a mis músicos o hasta pensaban que se contrataban diferentes, pero yo pertenezco a este colectivo desde hace mucho tiempo, con algunos de los muchachos ya llevo una década tocando”, compartió el intérprete.

Gaia, es la canción que da título a este álbum, la cual sobresale de este concepto musical por la forma en que se gestó y por tener una duración de 6 minutos y 44 segundos.

“Es una de las canciones más abiertamente activistas del álbum, yo quería que fuera una canción desafiante en diferentes aspectos, tienes que saber que la tengo desde hace 8 años y la llegué a presentar en su momento a mi anterior disquera, y la respuesta fue ‘Si nos gusta pero esto es una canción deprimente la gente no quiere escuchar esto, ellos quieren bailar y llenar la discoteca de alegría’. Ahora con este nuevo concepto, en una de las improvisaciones con The Islanauts dejamos el botón de grabar, y llegamos a los seis minutos, al escucharla me di cuenta que la letra que tenía guardada de Gaia, cabía perfecto en esta grabación y así nació esta canción”, relató Sie7e.

Para vivir la experiencia de Gaia, su creador recomienda tomarse un tiempo para escuchar una a una las canciones sin ninguna interrupción, así es como está ideado este concepto que marca la nueva etapa en la carrera de Sie7e.