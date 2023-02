Silvia Pinal inaugura el nuevo Teatro Versalles

Ubicado en el cuarto piso del edificio que alberga en su planta baja el teatro que lleva su nombre, el nuevo Teatro Versalles fue inaugurado por Silvia Pinal. En la ceremonia de corte del listón, se informó que el también productor teatral Miguel Briones remodeló dicho teatro que originalmente era Los Alcatraces, en honor al pintor Diego Rivera, y ya tiene en cartelera el monólogo Nosotras lo hacemos mejor con Geraldine Bazán y alternando Arleth Terán, A un orgasmo del divorcio con Rubén Carbajal y Wenses y Lala con Adrián Vázquez y Teté Espinoza.

La primera actriz ataviada en prendas color amarillo y sentada en su silla de ruedas para una mejor movilidad en el escenario, dijo sentirse muy contenta de que ahora tiene reapertura el Teatro Versalles con una capacidad de 150 butacas y deseó que se presenten también obras infantiles.

Ante la pregunta en torno a su salud afirmó que es de las personas que casi no se enferma: “Tengo bien poquitas cosas, aunque he pasado por momentos duros, pero mírenme estoy bien y lo he sacado adelante”.

La primera actriz, empresaria y dueña de teatros está feliz de apoyar los montajes escénicos con la apertura de estos espacios en la colonia Juárez de la Ciudad de México y aprovechó para compartir que pasará el cumpleaños de su hija Alejandra Guzmán con ella y viajará el 9 de a las playas de Huatulco, para celebrar los 55 años de la cantante.

Sobre la gira que realizará Ale Guzmán con Fey, aseguró que “aún no he hablado con ella, porque yo andaba fuera (en Acapulco) y cuando regresé, Ale tuvo que salir”.

Y respecto a cómo va a pasar el 14 de febrero, dijo sonriente:“si tuviera novio, pues muy bien; pero si no tuviera novio, me la pasaré con mis amigos y amigas. De eso se trata, de estar con los amigos y pasarla bien”.