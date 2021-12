“Spiderman: No way home”: se abocan cientos de chihuahuenses a conseguir boletos

Las salas cinematográficas que han registrado una importante afluencia de cinéfilos buscando su entrada a la premier son: Cinépolis Fashion Mall, Cinemex Fuentes Mares, Cinépolis Fuentes Mares, Plaza Sendero y Plaza Vallarta. Los fans quedaron encantados con el segundo tráiler de “Spider-Man: No way home” por lo que no dudaron en desplazarse a cada uno de los centros establecidos donde se encuentran las salas de cine para hacer filas sin importar esperar horas para lograr obtener el boleto de acceso y ser de los primeros en disfrutar esta historia de ciencia ficción.

Si bien posee múltiples versiones alternativas que han propiciado el desarrollo de un multiverso, los orígenes y rasgos principales de Spider-Man han permanecido mayormente invariables con el transcurso del tiempo. Ante estreno de la película “Spiderman: No way home” este 15 de diciembre, cientos de chihuahuenses se han abocado a conseguir los boletos de preventa tanto de forma presencial en las diferentes taquillas de los cines de la capital como en las páginas web para el día esperado ser de los primeros en ver esta película que ha generado gran expectativa entre los fans de este superhéroe.

La preventa para la nueva película de Marvel comenzó a las 11:00 de la noche del domingo, sin embargo, las plataformas de internet de Cinépolis y Cinemex están saturadas desde entonces. Aún se desconocen cuántos boletos han sido vendidos y cuántos están en disposición del público, pero cabe resaltar que esta es una de las cintas más esperadas del año por los seguidores del hombre arácnido, de Marvel y de Disney.. Generalmente su identidad secreta es Peter Parker, un joven huérfano neoyorquino que adquiere superpoderes después de ser mordido por una araña radiactiva, y cuya ideología como héroe se ve reflejada primordialmente en la expresión “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Suele ser asociado con una personalidad bromista, amable, inventiva y optimista, lo que le ha llevado a ser catalogado como el “vecino amigable” de cualquiera lo cual, aunado a sus vivencias caracterizadas por los problemas cotidianos, atrajeron el interés del público al contrastar con el arquetipo de superhéroe de la industria.

DATO:

Entre sus habilidades destacan la fuerza, el combate y la inteligencia, además de ser capaz de producir y lanzar telarañas sintéticas con ayuda de unos lanzadores que van sujetos a sus muñecas; trepar, adherirse y desplazarse a través de muros y edificaciones; y percibir el peligros