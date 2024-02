Susana Zabaleta propicia noche de hermandad en el montaje “Anastasia”

Susana Zabaleta propició una noche de hermandad, cariño y respeto al compartir escenario con Mariana Dávila, Javier Manente y Carlos Quezada en el montaje “Anastasia”, cuya producción teatral fue amadrinada la noche del pasado jueves por la solista de ópera y música popular en sus primeras 200 representaciones a teatro lleno.

La Zabaleta jaló la palanca de develación de la sui generis placa de las 200 funciones en la tradicional ceremonia, tras ser llamada al escenario por el empresario teatral Morris Gilbert a su lado Julieta González, luego de haber dado fe de la magia, de la búsqueda de la identidad como los bailes muy contagiosos dentro del drama y la música de este clásico.

“Me dan ganas de correr y abrazar a todos porque qué cosa de ensamble, qué cosa de voces, pero el ensamble creo que es el colchón de todo. Es una cosa maravillosa, ¡felicidades!, por ese maravilloso ensamble.

“Gracias Morris, Gracias Julieta siempre traen a México lo mejor de lo mejor; pero antes que nada gracias a ustedes público, porque sin ustedes esto no existiría, gracias público, maravillosos por siempre estar y darse a la tarea de pagar un boleto y de siempre estar. Sin ellos no existiríamos. Y, quiero decir que sin esta música no se movería ninguno de nosotros, sin esta maravillosa orquesta bajo la batuta del maestro Isaac Saúl por dirigir a estos grandes músicos”.

Por la alfombra roja desfilaron Érika Buenfil, Norma Lazareno, Luz María Aguilar y en representación del gran elenco Mariana Dávila (“Anya” y “Anastasia”); Javier Manente (“Dimitri”); Carlos Quezada (“Gleb”); Manuel Corta (“Vlad”); Irasema Terrazas (“Emperatriz”); Gloria Toba (“Lily”), Majo Rangel,(la pequeña “Anastasia”).

“Anastasia el musical” en el Teatro Telcel, se enfoca en Anastasia Nikoláyevna Románova Duquesa de Rusia como la única sobreviviente de la masacre contra su familia en la Revolución Bolchevique que acabó con el último Zar Nicolás II de la Rusia Imperial. Cuenta con un reparto de más de 40 artistas con una orquesta de 25 músicos dirigida por Isaac Saúl.