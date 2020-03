Tania Niebla llama a las mujeres a estar unidas

En torno al Día Internacional de la Mujer, Tania Niebla expresó respeto y admiración por sus congéneres, “juntas somos una misma, somos producto del amor de nuestras madres, abuelas, amigas y encontrar la belleza en cada piel y cada historia nos hace más fuertes, porque nos identificamos y es momento de estar unidas, de ver en cada mujer una compañera y no una competencia”.

Berenice Hidalgo, personaje que interpreta la actriz tijuanense en la serie “Sin miedo a la verdad”, enfrenta nuevos retos y experimenta sentimientos que no conocía en la tercera temporada que inició ayer por Las Estrellas a las 20:30 horas.

“Bere ha evolucionado, ha encontrado una familia en Manu (Alex Perea) y doña Cata (Dacia González). Su historia es esperanzadora, porque muchas veces no les damos oportunidad a personas en desventaja como ella, que es una niña huérfana, pero de gran corazón, noble, a pesar de las circunstancias adversas. No deja de sorprenderme su capacidad de amar, de defender a los suyos”, contó a Gossip.

Bere ve todo como por primera vez, se enamora de Manu, aprende que las relaciones tienen sus dificultades y tiene celos de Andrea.

“Es una montaña rusa, en una sola escena pasa de la euforia a la tristeza, la alegría, el enojo. Algo que rescato es su amor, su capacidad de resiliencia, de salir de los convencionalismos, de luchar por salir adelante”, comentó.

Tania le ha dado a Bere su valentía, “a pesar de toparse con pared una y otra vez se avienta de nuevo. Compartimos sobre todo el amor propio que va descubriendo poco a poco, no le importa cómo se ve el exterior, se fija en el interior de las personas, en sus acciones”.

Y algo que le ha aprendido “es que no se calla si siente algo, defiende con uñas y dientes a quienes ama y yo soy más discreta, pienso antes de sentir. Es una gran lección, dejarse llevar por el corazón a pesar de darse de tropezones, no es rencorosa, nunca culpa a las circunstancias, asume las consecuencias y no se hace la víctima”.

Con el doble de capítulos que las dos anteriores, la nueva temporada viene con más acción, hay escenas de peleas o con armas, para lo que reciben asesoría, capacitación y preparación física, mental y emocional.

“Estoy muy feliz de que Televisa y Rubén Galindo nos hayan dado la oportunidad a nuevas caras de contar historias como esta, de romper estereotipos, de que no somos los típicos güeritos de ojo verde (…) somos personas que nos puedes ver en la calle, con una vida real, no somos inalcanzables, no somos las princesas o los príncipes de cuento. Ahí está la belleza de las historias, en las calles, en lo que somos. Quiero que mis sobrinas lo vean y digan, más allá de ahí está mi tía, yo también puedo ser esa persona, puedo aportar algo, o también he vivido el amor incondicional, o he sentido todo eso”.

