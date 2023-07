¡Un éxito! Alfredo Olivas la rompió en su concierto en el L. Almanza

El cantautor sonorense Alfredo Olivas brilló en escenario chihuahuense el pasado viernes al ofrecer un espectáculo que para los miles de asistentes valieron la pena las más de cinco horas de espera, ya que la actuación del cantante dio inicio después de la medianoche en tanto que sus seguidores empezaron a llegar al parque de beisbol Manuel L. Almanza a partir de las 7 de la tarde hora en que se abrieron las puertas el lugar.

El talento de Olivas cautivó a la audiencia al igual que la producción que ofrece dentro de su espectáculo que incluye pantallas enormes, equipo de audio e iluminación con la más alta tecnología que suma 110 bocinas y alrededor de 30 tiras de luces.

El aplauso del público se hizo presente desde el inicio del evento que arrancó con la melodía “Ni con labios prestados”, seguida por “Yo todo lo doy”, suficientes para “prender” a los miles de espectadores que no dejaron de corear cada una de las interpretaciones a cargo del sonorense.

La euforia de los presentes aumentó con cada canción de Alfredo Olivas quien deleitó a sus seguidores con su voz, carisma y los éxitos que lo han colocado como uno de los exponentes más populares del regional mexicano.

En esta ocasión se dejaron ver conocedores de la industria musical quienes desde las diferentes zonas del Manuel L. Almanza elogiaron el espectáculo y algunos de ellos lo definieron como uno de los mejores shows que existen hasta el momento en lo que respecta al regional mexicano.

El equipo de músicos y coristas que acompañan a Olivas también fueron motivo de halago por parte de los presentes; es de mencionar que todos ataviados de color negro ofrecieron formalidad al proyecto musical tan esperado por los chihuahuenses que agotaron boletaje a horas de haber sido anunciada su presentación en esta capital.

Variedad de instrumentos musicales también caracterizan el espectáculo del cantautor quien no escatima en producción para su actuación en cada concierto y esta vez no fue la excepción lo que dejó con buen “sabor de boca” a su público que por largo tiempo cantó y bailó al ritmo de las melodías de Olivas mismo que no perdió oportunidad de agradecer la aceptación que le brindaron los norteños.

Esta noche repite actuación Alfredo Olivas tras abrir una nueva fecha gracias a la excelente respuesta que obtuvo desde el anuncio de su primer concierto en esta capital; organizadores del espectáculo se mostraron complacidos con el éxito del cantante quien es de recordar hace poco más de una década sufrió un atentado en tierras parralenses.