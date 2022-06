Vuelve la producción monumental de Carmina Burana con más de 250 artistas

Con el debut del bailarín español Sergio Bernal Alonso en escenario mexicano, y las voces de la soprano María Aleida Rodríguez, el tenor Víctor Hernández, y el barítono Enrique Ángeles, Carmina Burana producción monumental se presentará en el Auditorio Nacional con un elenco de 250 artistas.

La Camerata de las Américas bajo la batuta del director Roberto Kolb actuará en esta función con causa, el próximo 4 de octubre en el Auditorio Nacional. Las ganancias de taquilla serán repartidas para las fundaciones Reintegra, A C., y Proyecto Camina A.C., representadas por la directora Jimena Cándano y Elías Harari Askenazi, respectivamente; quienes fungen a la vez como los productores ejecutivos de dicho espectáculo monumental.

Cándano, apoya a jóvenes en la reinserción en la sociedad y Askenazi, ayuda a la ciencia para encontrar la cura en la lesión medular causada por accidente automovilístico, hecho trágico que le sucedió a él hace 36 años.

Fue por participación vía Zoom que el bailarín Sergio Bernal habló de lo que será su primera vez en un escenario mexicano, dijo que conoce la calidez del público nacional, por lo que espera correr con buena suerte.

“Va a ser mi primera vez en México, hace mucho quería conocer un país hermano de la cultura española, al que arribaré con un poco de mi arte de origen. Va a ser todo un privilegio. Voy a ejecutar dos piezas, un zapateado de territorio español con danza española, con la que haré un guiño porque sé que los mexicanos aman a mi cultura y una pieza especial que se estrenó en el año 2000 en el Teatro Bolshoi, donde las grandes estrellas del mundo del ballet y de la ópera han actuado.

“Tendré el privilegio de interpretar una pieza muy espiritual, llena de emociones, de sentimientos, de intimidad, cada artista se introduce y puede navegar en su corazón para contagiar al público que nos ve y escuchará, porque no es fácil dialogar con 10 mil personas, pero es un reto en el que estoy metido y quiero estar, porque dejaré el arte de España sobre el escenario”.

El barítono Enrique Ángeles, al tomar la palabra, expresó que la pieza en la que participará un ballet de Cuba, le significa mucho y además se la va a dedicar a un compañero de aula como de escenario, quien murió recientemente por Covid-19; Hugo Colín.

“Carmina Burana es una obra muy importante ya que fue la primera sinfónica que escuché en vivo y que me impactó por la orquesta y los coros; ahora siento que en este recinto va a ser una obra impactante desde que se escucha, a mí me erizó la piel cuando la escuché por primera vez. Estar invitado para una causa noble, siempre es un privilegio que te otorga la vida al dedicarte al arte, poder contribuir con eso en pro del ser humano y la sociedad. Mis orígenes son de un corte humilde, a través de la música he encontrado tantas buenas experiencias que he vivido con mis compañeros. Es una buena oportunidad para retribuir un poco este regalo que me da la vida”, manifestó.

La pieza es la primera que cantó como solista, “es otra cosa que a mí me mueve, es una obra difícil, compleja para cantar; la mayoría de los barítonos le tenemos respeto y se hizo como obra compleja vocalmente, pero sumamente bella”.

El cantante reconoció que se requiere de un compromiso y un entrenamiento de muchos años para interpretar la obra que cantó por primera vez hace 20 años. “Es compleja, con textos muy humanos, son poemas rescatados de un monasterio bavierano y que eran personas que desertaban del camino religioso, se dedicaban a hacer poemas de la vida real. Se habla de las tabernas, de las pasiones humanas, de la fortuna, de las caídas, por eso es una obra muy profunda”.

Para Enrique Ángeles, “en estos tiempos difíciles nos hace falta humanizarnos, hace falta arte y más que una cuestión económica, nos hace falta un crecimiento cultural y es muy importante no perderlo. A veces no se considera prioritario el arte y sí lo es, estas causas lo demuestran”.

En la presentación de la gala se contó también con la presencia del maestro y director de orquesta Carlos Miguel Prieto, de Fernando Menéndez y Alfredo Mendoza -ambos directores de coros-, así como de Jaime Cortés Rocha de Reintegra A.C.