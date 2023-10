¿Ya la oíste? Lanzan canción que escribió Juan Gabriel a la mamá de César Duarte

"La canción más divina mi señora Blandina, la que muy pronto escriba, aunque no me la pida será para usted", así canta Juan Gabriel la canción inédita de su autoría, que se incluye en su nuevo álbum de estudio "México Con Escalas En Mi Corazón (Ciudades)" y que compuso previo a su muerte especialmente en honor a la madre del exgobernador César Duarte Jáquez, con el título "Balleza", pero también el disco contiene el tema "El Tremendo" dedicado a Parral.

"La importancia de nacer en Balleza, eso es una belleza", así inicia está canción de más de 7 minutos y que hasta ahora se da a conocer públicamente, misma que "El Divo de Juárez" escribió a la madre del ex mandatario estatal de Chihuahua y cuyo nombre fue Blandina Jáquez Medina.

Para nadie es un secreto la amistad que César Duarte tenía con el cantante Juan Gabriel, quien acompañó al exgobernador en varios eventos y en Parral muchos recordarán el gran concierto gratuito que ofreció a los parralenses en el 2012, mismo que se llevó a cabo en el cauce del Río Parral ante una multitud que asistió a lo que sería la última presentación del cantante en "La Capital del Mundo".

César D. J. exgobernador del estado de Chihuahua. Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Tras esa amistad se decía que fueron varias las canciones que "El Divo de Juárez" habría escrito para César Duarte y es hasta ahora cuando se comprueba que verdaderamente que así fue con el tema "Balleza" dedicado a su madre Blandina, pero también en el nuevo álbum de estudio "México Con Escalas En Mi Corazón (Ciudades)" que se acaba de lanzar, también se incluye el tema "El Tremendo" (Parral, Chihuahua).

El álbum contiene canciones originales e inéditas y es el primero de este tipo desde que falleció en 2016. El álbum fue conceptualizado por Juan Gabriel antes de su fallecimiento y muestra el inmenso amor que tenía Juan Gabriel hacia las ciudades de México.

Es de mencionar que el álbum se grabó en Cancún y en San Carlos, México del 2014 al 2016 y fue producido por Rodrigo Cárdenas, el cual comenzó como un proyecto para que Juan Gabriel le cantará a la gente donde presentaba sus conciertos, una canción sobre esa ciudad.

Letra de la canción "Balleza"

En dicho álbum también se da a conocer púbicamente la canción inédita "Balleza" que el cantante escribió especialmente para la madre del exgobernador César Duarte y que a la letra dice:

La importancia de nacer en Balleza

Eso es una belleza y una oportunidad

Y la suerte de tener tal riqueza

Es por naturaleza, no es por casualidad

Yo la vi, y fue por vez primera

En mi otra gran tierra como lo es Michoacán

Me ha mirado cómo mira a sus hijos

Me dio un tierno besito y con él me bendijo

Y me dio su amistad

Y me dijo:

Me ha dado mucho gusto

Saber cómo tú eres, así lo esperaba

Así te imaginaba, cuando de ti yo hablaba

Y no me equivoqué

Tienes tantas canciones hermosas

Muy bonitas, preciosas, con olor a las rosas

Que en Balleza planté

Y cuándo estaban más guapas que siempre

Un 12 de diciembre, a mi virgen llevé

Ahora he vuelto a mirar sus ojitos

Pero en los de su hijo, y no digo quién es

Si lo buscan, ojalá que lo encuentren

Y que esto le cuenten y por favor díganle

Que yo gracias a esa señora

Como a tantas de ahora

Yo estoy muy orgulloso

De ser su Juan Gabriel

Pasó el tiempo y se iba la vida

Al igual que los años

Pero yo no sabía

Que ella igual se me fue

Cuando supe, me entró una tristeza

Y me dio la certeza, de que no la olvidé

Porque un día que me encontraba en Chihuahua

Y que en ella pensaba

¿Cómo hice?, quien sabe

Pero a Balleza llegué

Y conocí a su lindo pueblito

De Parral, a un ladito

Y así yo pude ver

Todo lo que en total ella amaba

Y de pronto yo en su lago ya estaba

Yo escuché que una voz me cantaba

Y me senté para ver y oír

El silencio del campo

Y vi el tiempo y su encanto

El sonido de Dios

Y del viento soplar

Y miré a las aves volar

A la lluvia llegar

Ver llover es muy bueno

Me encontré muy tranquilo y sereno

Y me dije: que bello es recordar

Y mirándome en sus lindos ojos

Dos luceros hermosos

Yo le dije a ella que:

Cuánto amor y que honor, muchas gracias

Puedo ver la fragancia

De sus rosas hermosas

No me va usted a creer

Pero yo, la canción más divina

Mi señora Blandina

La que muy pronto escriba

Aunque no me lo pida

Será para usted

La elegancia de vivir en el campo

Siempre ha sido un encanto

Y la felicidad

Yo ahí fui y llegué al campo santo

Donde ahora reposa

Su cuerpo y santidad

Yo me hinqué y besé a su tierra

Tan humilde y tan santa

Y a la vez tan morena

Y en un beso lleno de embeleso

Su canción le dejé

En un principio Juan Gabriel consideraba que el disco era un legado muy importante para los mexicanos y para toda la gente en el mundo que lo seguía y cuando se terminaron 11 canciones, decidió que debía convertirlas en un álbum, así que escribió 11 canciones más para tener un total de 22 obras inéditas dedicadas a sus ciudades favoritas de México.

¿Cuándo se grabaron las canciones?

Todas las voces se grabaron con Juan Gabriel en vida y, para mayo del 2016, ya se habían grabado las 22 canciones en demo con los arreglos y las voces aprobadas por él. El álbum final contiene 24 canciones porque hay 2 versiones de "México Es Todo" (versión corta y versión extendida) y hay 2 versiones de "La Mera Mera" (versión Juan Gabriel y versión Juan Gabriel ft. Los Tucanes de Tijuana).

Fue el propio César Duarte, quien el 2016 confirmó que Juan Gabriel escribió una canción a Parral, misma que en un futuro se daría a conocer y que hablaba de como él admiraba a la gente de Parral, además de que era un regalo para él y Berthita (esposa del exgobernador), para destacar la historia del lugar de donde era originario.

Es ahora que también públicamente se da conocer dicha canción en el último álbum del cantante y se titula "El Tremendo (Parral, Chihuahua)".

Públicamente se da conocer la canción que se titula "El Tremendo (Parral, Chihuahua)". Foto: Cuartoscuro

En la canción "El Tremendo" llega a Parral y no encuentra a nadie en la calle porque todos están en sus casas viendo el partido México-Brasil. Su pronóstico no responde a la estadística: México va a ganar porque así lo dicta la ilusión. Con ello no comente un despropósito; se une a la generosa tribu que llena los estadios para gritar: "¡Sí se puede!". De ahí, el cantautor salta al prócer asesinado en esa ciudad: Pancho Villa. ¿Hay lógica en esto? Por supuesto que sí: los futbolistas que "juegan como nunca y pierden como siempre" pertenecen al país donde los héroes vencidos se convierten en ídolos. José Emilio Pacheco señaló que Villa perdió la Revolución, pero ganó la literatura. El arte corrige lo que no pudo ser.

Álbum "México Con Escalas En Mi Corazón (Ciudades)

Las 24 canciones que se incluyen en el álbum "México Con Escalas En Mi Corazón (Ciudades)" son las siguientes.

1. México Es Todo

2. Cancún Y Yo

3. De El Paso A Juárez

4. Cuando Volverás a México

5. El Tremendo (Parral, Chihuahua)

6. No Apaguen La Luz (Riviera Maya, Quintana Roo)

7. A Ciudad Juárez

8. Es Bonito, Es Bonito Y Es Bonito (Parácuaro, Michoacán)

9. La Mera Mera (Tijuana, Baja California Norte) ft. Los Tucanes De Tijuana

10. Divino Cancún

11. Obregón Es Obregón (Sonora) ft. Zona Prieta

12. Puebla ft. The JuanRas

13. De Sol A Sol (Parácuaro, Michoacán)

14. La Tía Chuchú (Uruapan, Michoacán)

15. Muchas Gracias Con Amor Eterno (Morelia, Michoacán)

16. Tulum

17. Balleza (Chihuahua)

18. Don Úrsulo, Pánfila Y Yo (Parácuaro, Michoacán)

19. El Recuerdo De Mi Amor (Cancún, Quintana Roo)

20. Hermosillo Sonora

21. Ojos Azules Como El Mar (Guaymas, Sonora)

22. Lluvia, Paz y Prosperidad (Parácuaro, Michoacán)

23. La Mera Mera (Tijuana, Baja California Norte)

24. Méxxico Es Todo (Extended Versión)

Trayectoria de Juan Gabriel

Cabe destacar que Juan Gabriel a lo largo de su carrera de 46 años, lanzó 48 discos y ayudó a popularizar la música mexicana en todo el mundo. Recibió innumerables premios y homenajes, incluyendo 17 Premios Billboard, Premio ASCAP al Compositor del Año, 11 Premios Lo Nuestro, 2 Latin Grammy´s, seis nominaciones al Grammy; más de mil discos de oro, platino y multiplatino. Ganó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2002 y entró en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard en 1996. Según La Academia Latina de la Grabación, Juan Gabriel ha vendido más de 100 millones de álbumes y ha compuesto unas 1,800 canciones.