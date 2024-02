Falta de oportunidades impulsan nuevos partidos políticos en la Sierra Tarahumara: Noel Chávez

Determinan que el ingreso de nuevos partidos políticos a la Sierra Tarahumara de Chihuahua podría deberse a la alta demanda de personas por ocupar un cargo público y a la poca oferta de partidos, por lo que los interesados comenzaron a buscar nuevas alternativas políticas. Fue en voz del diputado local, Noel Chávez, quien explicó que anteriormente así eran las elecciones en la sierra, con un solo partido hegemónico donde se obligaban a las personas a votar por el único candidato, comparando con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde se condiciona la entrega de apoyos económicos con el voto.

Según refirió, durante muchos años solo existían dos partidos principales en la zona serrana de Chihuahua, tales como el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, los cuales gobernaban los municipios del distrito, en algunos años con alternancia, o incluso, se destacó que el PRI ha permanecido en el poder.

El legislador, Chávez Velázquez, explicó que esto es derivado a la cultura política que se tiene en estas secciones de la comunidad rarámuri, misma que ha ido evolucionando con el paso de los años y que ha permitido la apertura del panorama para que nuevos partidos políticos ingresen y sean votados.

“El PRI era el partido hegemónico de los apoyos sociales, acuérdense del programa de Solidaridad que emprendió (Carlos) Salinas, y que se ha venido transformando en Oportunidades, Prospera, pero bueno, después entra la diversidad de partidos como Movimiento Ciudadano y Morena”, dijo el entrevistado.

El diputado declaró que en las comunidades serranas no existía otra fuerza política que no fuera el PRI o el PAN dadas las políticas sociales que se habían implementado a nivel nacional, y que, ante ello, se convertían en un partido hegemónico y único para la votación en la Sierra Tarahumara.

No obstante, dijo que la evolución política trajo consigo un cambio transversal en la decisión del voto, pues detalló que en los últimos tiempos se ha presentado una alta demanda por parte de las personas de pueblos originarios y a su vez, una baja oferta de partidos políticos para participar por un cargo de elección popular, lo que dio puerta a que nuevas corrientes políticas entraran a las comunidades serranas.

“Salen actores y jóvenes en la política que buscaban espacios y al no encontrarlo, porque era un solo partido y había un solo candidato, al no tener la capacidad de que todos ocuparan un espacio (…) salieron líderes que no tenían una oportunidad y buscaron una alternativa, así nació el PRD; porque era una corriente interna del PRI que no estaba de acuerdo en que no se les diera una oportunidad en el partido hegemónico”, explicó.

Es decir, Noel Chávez Velázquez, señaló que los escasez de oportunidades para que una persona se convierta en un candidato para los diferentes cargos de elección popular fue lo que permitió que las nuevas fuerzas políticas ingresaran a los municipios, dado que, cuando los interesados solicitaron un puesto en los partidos únicos y al ser negados, buscaron otras alternativas para participar en los procesos electorales.

Asimismo, informó que respecto a las estrategias políticas del PRI o del PAN de antaño para ganar las alcaldías y los cargos, es un esquema “muy malo”, dado que condicionaban la entrega de apoyos para garantizar el voto.

“Ahorita los están amenazando que si no votan por Morena les quitan el programa de Sembrando Vida (…), se cambió el esquema respecto a los gobiernos pasados del PRI; es una evolución que ha llegado a México”, declaró el diputado, Noel Chávez, quien agregó que ya existe mayor flujo de la información en la comunidad indígena, incluso con vías de comunicación de carreteras.

Asimismo, destacó que la comunidad rarámuri ganó presencia en las urnas electorales de los comicios para elegir a diferentes autoridades como alcaldías y diputados, señalando como una evolución integral que ha llegado a la Sierra Tarahumara, aunque recalcó que los habitantes de las serranías siguen dándole mayor importancia a los gobernadores indígenas que a los alcaldes.

