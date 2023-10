Recuperación en cruces internacionales pudiera tardar hasta tres semanas

De continuar los cruces sin la presencia del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, el fuerte rezago que existe en las exportaciones se pudiera normalizar en tres semanas mínimo, trabajando a marchas forzadas, destacó Sergio Colín, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Juárez).

“Es algo que está sucediendo físicamente sin embargo no tenemos ningún comunicado oficial de ninguna manera y de ninguna instancia, no puede darse totalmente por hecho, es algo que está sucediendo, pero pudiera no sucedernos en cualquier otro momento”, expresó Colín.

Consideró que pudiera no darse una información oficial por parte del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas.

“Yo creo que no va a suceder, normalmente ellos no emiten comunicados, (porque no emitieron comunicado al colocarse) exacto”, dijo. “Creo que al pasar los días (se pudiera considerar oficial), cuando veamos la tendencia que realmente dejaron de hacerlo, entonces ya pudiéramos confirmar que es oficialmente interno de ellos”, añadió.

Su mensaje para los transportistas fue que aprovechen esta ventaja de tiempo para que crucen toda la carga que traen atrasada.

“Si no hubieran tiempos extra calculo que alrededor de tres semanas, mínimo, a marchas forzadas, me refiero a máxima capacidad”, indicó.

Mencionó que aún no se tiene cuantificado como pérdidas, sobre todo lo que se ha pagado extra de fletes, que ha sido muchísimo dinero.

“Lo que no se ha cruzado son alrededor de 2.1 billones de dólares”, dijo. “Vamos a darle seguimiento a todas las acciones, no podemos bajar la guardia”, resaltó.

