Sin completar educación básica más de 13 mil personas en Parral

Más del 10 por ciento de la población en Parral cuenta con rezago educativo de acuerdo con cifras del Coneval, representando a 13 mil 159 personas que no han concluido su Educación Básica. Ante ello el jefe del Ichea en la región explicó que de 2020 a 2023 más de 2 mil 98 interesados han terminado sus estudios, pero que problemáticas derivadas de la pandemia por Covid-19 y fenómenos como la migración han afectado la continuidad educativa.

En Parral hay 13 mil 159 personas vulnerables por rezago educativo de acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); lo que representa el 10.8% de la población total.

Ante este desafío, el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea) ha logrado un significativo avance al graduar a más de 2 mil 098 personas durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023.

Ricardo Medina, jefe del Ichea en la región de Parral informó en 2020 se graduaron 8 personas que no sabían leer ni escribir (nivel inicial), 38 que no tenían primaria (nivel intermedio) y 157 que no tenían secundaria (nivel avanzado).

En 2021 se sumaron 31 graduados de nivel inicial; 114 graduados de intermedio; y 505 graduados. Para el 2022 se graduaron en nivel inicial un total de 44 personas; 140 de intermedio y 552 de avanzado. Durante 2023, un total de 50 personas de nivel inicial accedieron a la educación básica; 75 graduados del nivel intermedio y 341 graduados del nivel avanzado.





Se resalta que a partir del mes de julio de 2023, se implementó un nuevo modelo educativo denominado Mev-aprende, sustituyendo al anterior Mevyt, y durante julio y agosto se llevó a cabo este modelo con éxito, logrando 3 graduados de inicial; 15 de intermedio y 45 graduados de avanzado.

En septiembre de 2023, aproximadamente 270 personas completaron sus estudios con la aplicación del examen del PEC (Reconocimiento de Saberes), aunque es importante destacar que este número se refiere exclusivamente a los niveles intermedio y avanzado, correspondientes a primaria y secundaria, excluyendo el nivel inicial.

El entrevistado señaló que estos logros representan un avance significativo en la erradicación del rezago educativo en Parral, brindando oportunidades de desarrollo y aprendizaje a un considerable número de personas.

Aunque se han graduado alrededor de 2 mil personas de un total de 13,000 en situación de rezago educativo, esto representa aproximadamente el 10% de la población. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Durante la entrevista, el titular del Ichea en la región de Parral, Ricardo Medina, ofreció su perspectiva sobre los desafíos enfrentados en la lucha contra el rezago educativo en los años 2021 y 2022. Mencionó que la comunidad mostró cierta apatía debido a las restricciones de la pandemia, lo que afectó el entusiasmo y la participación en las actividades educativas.

En cuanto a las estadísticas, el titular destacó que, aunque se han graduado alrededor de 2 mil personas de un total de 13,000 en situación de rezago educativo, esto representa aproximadamente el 10% de la población. Se cuestionó si este porcentaje era considerado poco o mucho, resaltando la importancia de evaluar el impacto relativo de los esfuerzos educativos.

El titular compartió estadísticas más detalladas, indicando alrededor de mil 600 personas sin secundaria y 600 sin primaria. Se reconoció que estas cifras podrían diferir de otras estadísticas dependiendo del enfoque de la clasificación.

Ante la pregunta sobre cómo abordar el rezago educativo en la región, se subrayó la importancia de la concientización, destacando la disposición del Ichea para apoyar a quienes deseen retomar sus estudios. Se señaló que factores como la pandemia y la migración afectaron la continuidad educativa.

En relación con las acciones emprendidas, se reveló que el Ichea tiene convenios con importantes empresas de la región, facilitando la presencia en los lugares de trabajo para brindar oportunidades educativas a los empleados y sus familiares. El entrevistado concluyó con un llamado a la concientización y a la participación activa de la comunidad en la superación del rezago educativo.

