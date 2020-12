A punto de colapsar el área de hemodiálisis

Son mentiras las declaraciones del director general y de Ever Avitia Estrada, se dejó de hacer la gestión, señaló Braulio Solis, representante de los maestros activos, jubilados y pensionados de la Sección 42 , quienes mantienen su protesta con la exigencia de un mejor servicio médico.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

A partir de las 9:00 horas, todas las regiones del estado se manifestarán con la misma intención, pues Pensiones Civiles del Estado no cuenta con dinero para pagar los servicios médicos en hospitales privados y la semana que entra debe de pagarse 9 mdp del servicio de hemodiálisis.

Se dijo que la declaración de Alberto José Herrera González son mentiras porque no está en riesgo el pago de la quincena, ya que ayer con la toma del edificio no se impidió a los encargados de esas áreas el paso a fin de no afectar a los derechohabientes.

Se dijo que Ever Avitia ha sido omiso y ladrón, así mismo acusaron a René Frías actual diputado del deterioro del organismo de seguridad social.

Braulio Solís dijo que ha habido publicaciones en redes sociales diciendo que no se preocupen, que se va a pagar, que se están atendiendo casos urgentes, que si hay medicamentos, tratamientos, cuando en realidad se han registrado decesos de compañeros por la mala atención.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Hasta hoy no hay recursos en Pensiones Civiles es no se va a pagar el endeudamiento con hospitales y la semana que entra colapsa el área de hemodiálisis que se les debe 9 mdp”.

Así mismo denunciaron que el almacén de medicamento no está ni al uno por ciento por lo que los derechohabientes sufren por la falta de ellos, pues no pueden acceder a sus tratamientos completos.

