¡A sacar tus tiliches! Visitará Destilichadero nueve colonias del 4 al 9 de diciembre

Para apoyar a los ciudadanos a deshacerse de sus tiliches de grandes dimensiones, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, emitió el calendario para la semana del 4 al 9 de diciembre, donde el programa Destilichadero visitará nueve colonias de la capital.

Este programa consiste en que los trabajadores de la dependencia acuden a las colonias con un contenedor para retirar la basura que el camión recolector de basura no se puede llevar, por ello es que se visitan las diferentes colonias en un horario de 9:00 a 15:00 horas y los sábados de 9:00 a 12:00 del mediodía para retirar dichos desechos.

Asimismo, se recuerda a la población que el personal estará recorriendo los cuadrantes de las siguientes colonias para retirar los tiliches, por ello se pide que se dejen al pie de la banqueta para un más fácil y rápido retiro de los desechos.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 4 de diciembre

Colonia: Margarita Maza de Juárez

Cuadrante: Priv. De Burócrata Federal, C.80, Priv. De Mina, Paso del Norte

Contenedor: C. 84 y Coronado (Barda Escuela Simón Bolívar)

Martes 5 de diciembre

Colonias: Nuevo Triunfo, Ampliación Nuevo Triunfo

Cuadrante: Hda. Del Torreón, Venceremos, Lateral Homero, Heróico Colegio Militar

Contenedor: Doroteo Arango y Lateral Homero

Miércoles 6 de diciembre

Colonias: Palomar, Mirador y Vista Hermosa

Cuadrante: Av. Mirador, C. Chapultepec, C. 10ª, Av. Prol. Teófilo Borunda

Contenedor: C. 12 ½ y C. Prol. Ankara

Jueves 7 de diciembre

Colonia: Integración

Cuadrante: Hda. Tepehuanes, C. Clavel, C. 43, C. 45 ½

Contenedor: C. 45 ½ y de La Armonía

Viernes 8 de diciembre

Colonia: Valle de la Madrid

Cuadrante: Perif. R. Almada, Diagonal, C. 86, Priv. De Samaniego, Av Buenavista, Urquidi, Gasoducto, Zona Cerril

Contenedor: Priv. de J.J. Calvo y Buenavista

Sábado 9 de diciembre

Colonia: Pensiones Civiles del Estado

Cuadrante: Valentía, Civismo, Legalidad, De la Fortaleza

Contenedor: Heroísmo, Factor 85 (Parque)

El programa Destilichadero es completamente gratuito, por tanto, se pide que si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolecta, se reporte marcando al 072 en un horario de 9:00 a 15:00 de la tarde de lunes a viernes.