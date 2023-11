Abren convocatoria para integración de siete magistrados dentro del TSJ

La convocatoria para que se integren siete ternas para cubrir las vacantes de Magistradas y/o Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, fue publicada en el Periódico Oficial de la Federación.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Ternas que serán enviadas al Congreso del Estado para su elección, esto, según los términos del artículo 101 constitucional. Dentro de este punto, se dan a conocer las consideraciones, entre las que se encuentran la paridad de género, ya que se debe de integrar de forma paritaria las vacantes de las magistraturas.

Por lo que deben de ser tres mujeres y tres hombres los seleccionados para cubrir la primera sala civil en Chihuahua dirigida a mujeres, así como la segunda penal regional del Distrito Bravos, la quinta penal en el distrito Morelos.

Mientras que para las personas del género masculino, se desinarán la octava sala civil del Distrito Morelos con sede en Chihuahua, la cuarta penal del Distrito Morelos y la sala civil y familiar regional en el Distrito Hidalgo.

Dentro de esta convocatoria, se dio a conocer que dentro de los procesos que serán motivo de eliminación de postulantes es el no cumplir con los requisitos que prevé la constitución estatal, así como la ley y la misma convocatoria.

El no presentarse a la hora y lugar señalados para las entrevistas, así como el que se proporcione investigación apócrifa o no idónea. Al igual, que no dar a conocer si existe algún impedimento para su designación.

Cabe señalar que ante esta designación, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, señaló que se conformará una comisión especial en la que participará cada uno de los poderes, los cuáles serán representados por Alfredo Fierro Beltrán en el caso del Tribunal Superior Judicial, quien representará al Congreso Local Alfredo Chávez y en el caso del Poder Ejecutivo, Andrés Alfredo de Pérez Houtlet.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!