Acusaciones son por no pensar como el gobierno del estado: María Ávila

La dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, María Ávila Serna, dio a conocer que el proceso jurídico en contra de los tres ex diputados, obedece a las acciones de un gobierno del estado que responde con rencor a quienes no piensan igual que él.

Reiteró que su vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad ni que pierde sus derechos políticos, asimismo hizo énfasis en que el juez ha determinado que esto no altera el trato de presunción de inocencia, pues falta tiempo para que se desahoguen las investigaciones, ya que recién inicia el proceso formal de investigación.

Manifestó que las pruebas que se mencionaron durante la audiencia, deben ser llevadas por control judicial, pues en esta etapa inicial la fiscalía no les permitió a los señalados a acceder a ellas debidamente.

“De ahí que es muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos, por lo que en lo jurídico aportaré lo necesario para demostrar que las acusaciones son falsas, que una persecución política basada en declaraciones amañadas, fabricación de pruebas, entre otras argucias implementadas por el gobierno en turno”, dijo la ex diputada local.

Al igual que la candidata María Eugenia Campos, María Ávila pidió a los chihuahuenses que no se dejen confundir, debido a que esa vinculación no representa sino un paso más en el proceso judicial.

