Acusan a Pablo Héctor de tener detenida audiencia vs Maru

Los integrantes de Morena encabezados por Oscar Castrejón, destacaron que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González ha brindado protección a la candidata del PAN, María Eugenia Campos Galván, al retrasar las audiencias en constantes ocasiones para que pueda ganar las elecciones y obtener un fuero constitucional.

"Van 40 días que se tuvo que haber agendado la audiencia y no la han querido programar, no hay impedimento más que la de Pablo Héctor, que no quiere que se lleve la audiencia, lo que viola los principios de justicia en el estado, ya que se ha convertido en algo selectivo por intereses de unos cuantos" refirió el abogado.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Los inconformes explicaron que entregaran un oficio al Presidente de Tribunal, para que atienda la petición de agendar la audiencia contra María Eugenia, ya que existen elementos suficientes para que se célebre la audiencia por una segunda causa penal, que al igual que la pasada se ha venido dilatando.

"Vamos a cuestionarlo para ver cuál es la razón por la que se ha aplazado la audiencia, se puso recurso de queja y no a avanzado, también le permiten que falte a las audiencias con el pretexto del covid y anda en debates, en el registro y en eventos masivos con un doble discurso, a donde debería acudir es las audiencias para que atienda estas investigaciones" comentó.