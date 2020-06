Agradece Shop Barber Boutique subsidio otorgado por Gobierno del Estado

Carlos Jáquez, dueño de Shop Barber Boutique, un negocio de Ciudad Juárez que combina el servicio de barbería con la promoción y venta de prendas de vestir con textiles y manufactura 100% mexicanos, agradeció el subsidio otorgado por Gobierno del Estado, para afrontar la afectación económica derivada de la pandemia por Covid-19.

Este empresario recibió a través del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), un apoyo económico por 17 mil 843 pesos para gastos de operación, del programa de subsidios a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

“Definitivamente si nos ha servido bastante, porque ha venido a sumar al colchón económico que hemos tenido que mantener para sostener nuestros negocios, y sobre todo los de un servidor, porque estoy iniciando, llega esta pandemia, nos golpea un poco, pero hay que utilizar un poco ahí la inteligencia para poder salir adelante”, dijo al expresar su agradecimiento al gobernador Javier Corral, durante el espacio informativo Chihuahua Adelante.

Comenta que se enteraron del apoyo a través de las redes sociales de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y de Fideapech, e indicó que el proceso para tramitar este beneficio no fue complicado, ya que cumplieron con los requisitos solicitados; pero además destacó la excelente calidad de atención y servicio del personal de Fideapech que le atendió “en verdad yo sí me quedo satisfecho con esa parte y si se los agradezco”.

El propietario indicó que este monto lo va a utilizar para el pago de renta, servicios y proveeduría de las y los diseñadores, mismo que quedó pendiente, ya que acababan de lanzar la colección primavera-verano de ropa para caballero, cuando inició la contingencia sanitaria.ç

Comentó que se trata de una empresa nueva que inició hace dos años, y que se dedican en un 80% a la comercialización de camisas, pantalones de mezclilla y otras prendas, pero además brindan el servicio de barbería y cortes de cabello para caballero en su local 7 ubicado en Smart La Cuesta de la citada ciudad fronteriza, y a través de su página de Facebook Shop Barber Boutique.

Esta fusión de actividades como son la venta de ropa y el arreglo de barba y cabello para caballero, lo decidió al corroborar que en el centro comercial únicamente se manejaban artículos y servicios para dama.

Informó que actualmente emplean en Ciudad Juárez a cinco personas de forma directa “somos mi contador, un servidor, dos barberos, un diseñador gráfico, e indirectamente trabajamos con los productores, tenemos 5 diseñadores de moda, y atrás de ellos está todo el equipo que se encarga de la confección de las prendas”.

Al hablar de su negocio, dijo que tanto en Ciudad Juárez, como en Chihuahua y entre personas de los Estados Unidos, adquieren sus productos “afortunadamente han tenido bastante aceptación y gracias a eso estamos empujando todo lo que es el producto mexicano, para que la gente conozca y tenga confianza en las prendas mexicanas, que sepa que confeccionamos y tenemos textiles muy buenos en México”.

Carlos Jáquez es publicista de profesión y comentó que la idea de este emprendimiento y de apoyar el diseño mexicano para contrarrestar la piratería y el malinchismo, surgió durante un viaje hacia el interior de la República, en donde pudo observar la venta de dos camisas iguales, una mexicana y otra con marca americana, explicándole el vendedor que la original era la mexicana, pero que la gente no le compra o no siente la seguridad de que es de calidad si no tiene una marca americana.

Por su parte, el Gobernador del Estado al mostrar que él mismo vestía una camisa, una prenda que fue confeccionada por manos de artesanas tarahumaras, señaló éste es el principal espíritu del programa estatal, que el apoyo para sufragar los gastos que enfrentan quienes están al frente de un negocio, como son renta, servicios, proveeduría, etc., pueda servirles para cerrar así un círculo virtuoso.

