Agricultores solo tendrán agua para el 30% de superficies

“Nosotros planeamos los cultivos desde agosto, hacemos la petición a Conagua, este año traemos alrededor de 880 millones de metros cúbicos en La Boquilla y no podemos extraer más de 350 millones”, señaló Jorge Aldana, presidente de la Asociación Agrícola de Camargo, invitado en el programa de Facebook “LA cita” con Luis Aguilar.

“Entre el distrito 113 y el 005 tenemos concesionados alrededor de 1 mil 082 millones, los agricultores de Camargo tenemos concesionados 85 millones de metros cúbicos y este año solamente nos dieron el 30% de esa concesión, como 25 millones de metros cúbicos, con lo que solamente se va a poder regar el 30% de la superficie”, dijo.

Añadió que es más complicado para Camargo, San Francisco de Conchos y La Cruz, “porque el 85% de lo sembrado es nogal, cultivos perennes, que si no regamos se mueren o batallamos para poder regar”.

Luis Aguilar explicó que en el estado hay ocho distritos de riego, además tres presas principales, La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero.

“Algo que debe quedar claro es que el agua es propiedad de la nación, sin embargo la Constitución nos ha permitido concesiones con las que los agricultores podamos trabajar y cultivar nuestras tierras”, indicó.

“No solamente trabajar por nosotros, dar empleos en la región, sino también mandar mucho del alimento que se consume en todo el país y se produce con manos, con tierra, con agua, de aquí de la zona centro sur”, agregó.

Explicó que hay presas nacionales y presas que se utilizan para pagar deudas internacionales, “estas tres presas son nacionales, La Boquilla, Las Vírgenes El Granero (Luis L. León), las presas Falcón y La Amistad se construyeron en acuerdos binacionales”.

Indicó que el tratado de 1944 es muy claro y muy sencillo, “por eso nosotros pedíamos que la legalidad se llevara a pie del tratado para que no se tocaran las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, que tienen las aguas concesionadas los productores del centro sur del estado y son de ellos. Nunca se ha pagado con el agua concesionada de los productores de la región, al contrario, se ha hecho un mal uso de las presas de Chihuahua, por eso tenemos estos estragos que ha hecho el Gobierno Federal, a querer sacar el agua de las presas de Chihuahua”, lamentó.

Comentó que hace poco más de un año, cuando intervino la Guardia Nacional, hicieron el llamado a los agricultores, “pudimos defender y proteger el agua de los chihuahuenses, se logró que no se llevaran ni un litro, como lo dijimos desde un principio y es lo que seguiremos haciendo, porque todavía sigue el riesgo latente de que se lleven el agua de las presas de Chihuahua. Está marcado todavía en los planes de riego que nos manda la Comisión Nacional del Agua, donde pedía todavía un trasvase de 30 millones de metros cúbicos, para la presa El Granero y que no dejaremos. Ya hicimos nuestro pronunciamiento del Comité Hidráulico de que no se lleven ni un litro de agua de las presas de Chihuahua”, subrayó.

“Todos los que impulsamos esto coincidimos en que el agua no se puede ir porque nunca sobra, porque nomás nos llueve muy poquitos meses en el año. Básicamente de julio a septiembre, si bien nos va. Luego vienen meses complicados y tenemos que tener muy claro cuánta agua vamos a utilizar en este ciclo”, afirmaron.