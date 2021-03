Alarma alza de hospitalizados por Covid-19 en Chihuahua

El número de pacientes con Covid-19 en el estado, muestra un incremento que debe tomarse como alerta, para no retroceder al semáforo epidemiológico naranja.

El director médico de la Zona Norte Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que hay 220 personas en loa hospitales de la RED IRAG, y 60 están intubadas, por lo que señaló se ha visto un aumento que preocupa.

"No estamos exentos de retroceder y es momento de reforzar las medidas, pues vemos un aumento en los casos también", agregó

Las 220 personas hospitalizadas, se encuentran distribuidas en 30 unidades médicas, de los cuales el 64% son derechohabientes del IMSS; 27% del Sector Salud; 3% de Sedena; 5% Issste y 1% IMSS Bienestar.

El director médico, agregó que este ascenso es la muestra de que al dejar de lado las medidas preventivas, la cifra dispara.

También recordó que en el mes de octubre del año pasado, se vivió un incremento exponencial, tras haber permanecido en semáforo amarillo, por lo que señaló, cada ciudadano debe tomar responsabilidad.

" La pandemia no ha terminado, sigue, y no debemos olvidar las medidas, insisto, no hacer fiestas, no es momento, es momento de cuidarnos".