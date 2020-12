Alertan por bajas temperaturas, descenderá a -4 grados

La capital del estado amaneció hoy, con una temperatura de 3º C, donde este martes, se pronosticó una máxima de 20º C y una mínima de 1º C con vientos moderados de hasta 7 kilómetros por hora, y mañana se espera que la temperatura alcance los 13º C en la máxima y 1º C en la mínima, por lo que se recomienda tomar precauciones y abrigarse.

En este momento el cielo está despejado, la temperatura actual es de 4°C, el viento es de dirección sur con una velocidad de 7 km/h, la humedad relativa actual es del 56% y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Hoy ha amanecido a las 6:39 y anochecerá a las 17:07, la temperatura mínima será de 1°C y la máxima podría alcanzar los 20°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección sureste.

Los pronósticos en la capital hasta el próximo lunes

Mañana amanecerá a las 6:40 y anochecerá a las 17:07, la temperatura mínima será de 1°C y la máxima podría alcanzar los 13°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo de unos 15 km/h y dirección sureste.

El jueves día 3 amanecerá a las 6:40 y anochecerá a las 17:07, la temperatura mínima será de -1°C y la máxima podría alcanzar los 6°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección nordeste

El viernes día 4 amanecerá a las 6:41 y anochecerá a las 17:07, la temperatura mínima será de -4°C y la máxima podría alcanzar los 9°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo con una velocidad de 8 km/h y de dirección noroeste.

El sábado día 5 amanecerá a las 6:42 y anochecerá a las 17:07, las temperaturas estarán entre -3°C y 12°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección este

El domingo día 6 amanecerá a las 6:43 y anochecerá a las 17:07, las temperaturas estarán entre 0°C y 13°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección sureste.

El lunes día 7 amanecerá a las 6:43 y anochecerá a las 17:07, la temperatura mínima será de 1°C y la máxima podría alcanzar los 15°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección sureste.

