Amenazan con paro laboral trabajadores del Ichisal

Sofía Calzadillas, Secretaría General del Sindicato Único de Trabajores del Ichisal, aseguró que en los 11 hospitales del estado realizarán paro laboral a fin de que Javier Corral ponga atención a la situación.

La representante sindical aseguró que son 2 mil 500 sindicalizados y en total son más de 5 mil los afectados, quienes este 15 de octubre no recibieron su nómina.

“No es Justo lo que nos están haciendo, los trabajadores de la salud tienen puesta la camiseta en tiempos de pandemia”, señaló la líder.

Sofía Calzadillas intentó hablar con el gobernador sin embargo no obtuvo respuesta, el Secretario de Salud, Eduardo Fernández le dijo que la Secretaría de Hacienda no giró el recurso, por lo cual no se aplicó el pago correspondiente, sin embargo dijo que haría lo posible por pagarles antes de las 14:00 horas.

En caso de que la autoridad no responda y los empleados reciban sus percepciones iniciarán con paros laborales en los 11 nososmios que existen en el estado.