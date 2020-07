Analizan y hacen últimas adecuaciones a Glorieta Tricentenario

La obra ya está completa, ahora corresponde enseñar a la gente la manera correcta de cruzar, y a los automovilistas el respeto al peatón, aclararon ingenieros que se encuentran supervisando la obra de la Glorieta Tricentenario, a la cual se le están realizando modificaciones para evitar accidentes y agilizar el tráfico vehícular.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu email las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Ayer día se abrieron los tres puentes peatonales en dicha glorieta mismos que son vigilados por cadetes de la policía municipal quienes muestran las indicaciones a peatones de la manera correcta de cruzar, donde deben presionar el botón para solicitar electrónicamente la luz verde. Así mismo controlan el tráfico de vehículos con la intención de que respeten la luz roja.

Ingenieros en el lugar destacaron la importancia de la cultura vial ya que sin está la ingeniería de nada sirve. Estuvimos ahí presentes por algunas horas evidenciando el proceso donde notoriamente se observa la falta de cultura vial de los peatones pues hay quien ni el botón presiona y cruza corriendo, otros esperaba a que el auto se detenga dando un paso, y es ahí donde el cadete interviene.

En el caso de los automovilistas al desconocer las reglas, y no ven peatones cruzando quieren pasarse la luz roja, otros se la pasan si no ven gente cruzando, situación que lleva a afirmar que definitivamente la gente no está adiestrada a utilizar de manera correcta las modificaciones de ingeniería en beneficio a la vida y tráfico tanto de personas como de vehículos.