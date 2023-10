Apoyan la Barra y Colegio de abogados el paro de empelados del PJF

La Barra y Colegio De Abogados de Chihuahua se unió a la manifestación a la que convocaron empleados del Poder Judicial de la Federación ante la inconformidad de desaparecer 13 fideicomisos y el recorte presupuestal.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“La intención es mandar un mensaje de apoyo hacía el Poder Judicial Federal”, afirmó José Ramírez Mares, presidente del organismo que agrupa a litigantes dentro del estado. El abogado dijo el que se retiren este tipo de figuras se da de forma ilegal.

El representante de 80 litigantes activos y 300 miembros señaló que este tipo de iniciativas son ilegales e inconstitucionales, esto porque atenta en contra de derechos adquiridos de los servidores públicos que integran el órgano judicial en México.

En relación a que si se pudiera dar un revés a esta iniciativa, expresó que se tiene que estar atentos a esta situación y el desarrollo de la misma.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Ramírez Mares fue cuestionado respecto a los señalamientos que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el por qué no habían actuado ante estos ataques, el jurista señaló que hasta el momento no se había tomado decisiones de este nivel porque no se habían vulnerado garantías.

Ante esto, se analiza que pudieran presentar acciones de inconstitucionalidad, por lo que no descarta que se lleven a cabo. En breve, se dará a conocer que otras acciones se llevarán a cabo para apoyar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, invitó a la ciudadanía a sumarse a una manifestación que se llevará a cabo el día domingo a las 10:00 horas, que recorrerá la glorieta de Francisco Villa hasta la Plaza del Ángel, donde esperan agrupar a cientos de personas.