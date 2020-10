Aumentan ventas de pruebas Covid-19

A raíz de que Chihuahua regresó al semáforo rojo, se dispararon las ventas de pruebas Covid-19, e incluso muchas personas hacen fila para practicarsela.

En el caso de las pruebas rápidas, estas son ofertadas pero las personas deben hacerse la prueba necesariamente en consultorios de farmacias en las que se venden.

En otros lugares como laboratorios, también se ofrece la prueba Covid-19.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Pese a esto, en el caso de la prueba rápida, sólo sugiere que la persona se encuentra en etapa temprana de la enfermedad.

Este es el caso de la prueba rápida del coronavirus Right Sign, que es un test inmunológico para la detección cualitativa del Coronavirus SARS-CoV-2.

Lo que hace, es basado en la detección de anticuerpos IgG e IgM en sangre entera, suero o plasma del paciente, dar un resultado significativo en 10 minutos.

La prueba es particularmente fácil de realizar y cuenta con una alta precisión de 98,9% sin embargo la Secretaría de Salud no recomienda practicarla, pues la persona puede obtener información temprana errónea, de tal forma que al no detectarse el virus, quien se realiza la prueba puede realmente estar contagiado y no atenderse de manera oportuna.