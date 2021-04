Avanza ampliación de área laboral del CAM hacia Primaria Díaz Ordaz

El Centro de Atención Múltiple 7009 Juan Jacobo Rousseau avanza en la construcción de sus instalaciones en la colonia Santo Niño, al edificar el Área Laboral, en un terreno contiguo de la Primaria Presidente Díaz Ordaz, que era usado como estacionamiento.

Previamente, la Dirección de la Escuela Primaria Presidente Díaz Ordaz, envió un comunicado para informar que cedería una pequeña parte del terreno, y que se les beneficiaría a los estudiantes de la Primaria en sus instalaciones con la construcción de una cancha nueva para actividades deportivas de los niños, la construcción de otro domo en la entrada principal, reconstrucción de la Plaza Cívica, reparación del problema de agua en la escuela, construcción de acceso secundario, construcción de un estacionamiento para docentes y autoridades educativas, y luminarias en los espacios deportivos.

Sin embargo, algunos padres de familia de la Primaria, mostraron su rechazo a ceder la porción del terreno, incluso, las instalaciones del CAM fueron vandalizadas durante la semana pasada cuando grafitearon en uno de los muros sobre la calle J. Eligio Muñoz “No al CAM”.

Por su parte, la directora del CAM 7009, María Gabriela Flores Sánchez, aclaró que fueron las autoridades educativas las encargadas de planeación de cada escuela y sus necesidades, por lo que Planeación, decide dar un uso eficaz al espacio que beneficie a las dos instituciones.

“No es que estamos invadiendo, es simplemente que así lo decidió Planeación de la Secretaría de Educación, quienes valoraron de acuerdo a la población de usuarios de la Primaria Díaz Ordaz. Las escuelas no son nuestras, ni del director; nosotros somos agentes de paso. El proyecto que se va a hacer ahí, beneficiará a muchos jóvenes y adultos, en habilidades para la vida, para un proyecto productivo y prepararlos para la vida escolar –si se puede-, y también para la vida laboral”, afirmó la especialista en Educación Especial.

Añadió que el CAM será de beneficio para muchas familias, incluyendo a las familias del sector y a la misma primaria.

“Debe ser un proyecto de integración, en donde ambas instituciones deberían trabajar a la par, en un proyecto de inclusión en el que los mismos alumnos conozcan las dificultades a las que se enfrentan otras personas que no son somos ellos, pero que tienen los mismos derechos”, manifestó.

Actualmente, el CAM cuenta con 56 alumnos, y una próxima apertura de otro grupo, con lo que alcanzará a atender hasta 70 alumnos; además del turno de la tarde también. Los usuarios tienen edades entre 45 días de nacidos hasta 25 años, quienes presentan diferentes condiciones que engloba la discapacidad múltiple como síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otras; trastornos del aspecto autista, y algunos síndromes.

“Nadie estamos exentos de tener un hijo con discapacidad, o un familiar con discapacidad, entonces, es una responsabilidad de todos. Siento mucha calma y tranquilidad, porque yo solamente estoy obedeciendo lo que las autoridades han analizado, confío en ellos. Sé que tienen un criterio en el que pueden analizar los pros y los contras, de todos los niños. Aquí no se está violentando el derecho de nadie, se está favoreciendo el derecho de ambos, me siento con confianza de que este proyecto es una punta de lanza”, comentó la Maestra Flores.

Adelantó que el próximo mes de mayo recibirán capacitación de especialistas provenientes de la Ciudad de México, para el uso del Aula Sensorial, de la cual, es una de las primeras que se instala en un CAM.

Por su parte, algunos padres de familia de la Primaría Presidente Díaz Ordaz, argumentaron que les están quitando una parte de las instalaciones, y que no están de acuerdo con ello, así mismo, hicieron referencia a la Alberca Santo Niño, sin embargo, esas instalaciones y su funcionamiento no dependen de Educación, sino de Deporte, por lo que no se relaciona con el Centro de Atención Múltiple 7009.

Proyecto Área Laboral

Atiende a alumnos mayores a los 17 años de edad, donde se les facilita el desarrollo de la autonomía personal y la inclusión social y laboral en las modalidades de auto empleo y ambientes reales. Actualmente cuenta con alumnos que se han integrado a empresas como Hotel Fiesta Inn, Accudyn de México, Auto Neón, La Bodeguita del Centro y Alsúper Universidad.

Los especialistas intervienen en las áreas de Aprendizaje, Psicología y Comunicación, en las que se trabaja para lograr metas como estimular su lenguaje y comunicación a través de estrategias sensoriales, favorecer su interacción social positiva con sus compañeros por medio de dinámicas, juegos que implican movimiento; funcionamiento adecuado del aparato fono articulador con la ayuda de diversos ejercicios y masajes orofaciales; trabajar reglas de convivencia socialmente aceptadas mediante la internalización de valores éticos y morales; y uso de las TICs.