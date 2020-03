Berenice alcanzaría de 3 a 7 años de prisión

A pesar de que un juez resolvió dar el fallo condenatorio en contra de Berenice G. M por el homicidio imprudencial de cinco jóvenes y lesiones imprudenciales en otros cuatro más, la pena máxima que alcanzaría por los hechos serían de entre los 3 a los 7 años de prisión.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Sin embargo, luego de que fuera declarada culpable el pasado 20 de marzo, no ha sido detenida ya que emitió un amparo ante un juez federal, quien lo admitió y por lo tanto a dos años de que ocurrieron los hechos, no ha pisado la cárcel por la muerte y lesiones de todos los jóvenes que llevaba a bordo de su pick up GMC 2008.

Las deficiencias de las leyes que rigen el sistema acusatorio en México impiden en éste como en muchos casos, que Berenice G. cumpla con más años de prisión, ya que al ser un delito calificado como imprudencial sólo se juzga por un hecho en general (accidente con fallecidos), y no se individualiza la sentencia por cada homicidio o persona que resultó lesionada en los hechos.

Es decir que en lugar de acumular años por cada joven que murió ese 29 de julio de 2018 y las lesiones que le generó a otros cuatro, sólo será juzgada por el caso en general que es un accidente que dejó fallecidos y lesionados que incrementó la pena a 7 años porque la conductora iba en estado de ebriedad.

Ese día Berenice conducía su pick up negra, en la caja viajaban Valeria Márquez, Christina Nava, Elián Terán, Christian Villagrán y Luis Fernando Aguilar, quienes tras conducir a exceso de velocidad, salieron proyectados al asfalto y murieron en cuestión de segundos debido al fuerte impacto que sufrieron.

De igual forma, en ese percance, resultaron lesionados Brandon Jovani González Montoya, José Luis Rodríguez Olivas, Marco Gómez Veleta, Miguel Muñoz Gutiérrez (hijo de la conductora) y Francisco Román González, todos quedaron abandonados, mientras la mujer escapó esa noche del lugar de los hechos.

Luego de que se dieron a conocer los sucesos, la Fiscalía General del Estado comenzó la búsqueda del conductor responsable del percance, por lo que al rastrear la unidad se dio con el nombre del responsable, quien un mes después de los hechos lograron detener, ya que se encontraba prófuga de la justicia.

La ahora responsable, momentos después de que ocurrió el percance, inició trámites ante una instancia federal para evitar la detención, por lo que al obtener el amparo los agentes investigadores no la pueden dejar en prisión preventiva, a pesar de que tiene antecedentes de evadir la justicia en el 2018.

Se espera que el lunes 23 de marzo, acuda de forma voluntaria a la audiencia donde le comentaran los años que deberá pagar de prisión por los hechos ocurridos aquel 29 de julio, o de lo contrario podrá escapar del estado o del país, ya que no tiene restricciones o la obligación de permanecer en prisión mientras se define su situación jurídica.

De ser sentenciada a 3 o 7 años de prisión la culpable podrá pagar todos los años de prisión y una pena mínima de reparación del daño, además puede conseguir un beneficio de la mitad de la pena y pagar una reparación del daño considerable de varios millones de pesos, pero que deberán ser circunstancias que definirá la defensa en su estrategia.

La Fiscalía Distrito Zona Centro obtuvo el fallo condenatorio en contra de Berenice G. M declarada penalmente responsable homicidio imprudencial agravado en perjuicio de cinco jóvenes y el delito de lesiones imprudenciales agravadas en perjuicio de otros cuatro.

Durante el proceso penal, la Fiscalía General del Estado presentó una sólida investigación de campo y gabinete que contenía las evidencias, declaraciones, testimoniales y resultados de periciales que determinaron su responsabilidad, además de datos fundamentales que esclarecieron los hechos cometidos en el 2018.

Se estableció que los tripulantes como la conductora estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes en una granja y después Berenice invitó a las víctimas a su casa, llevándolos abordo en la pick up GMC, modelo 2008, que ella condujo hasta el lugar donde se impactaron contra un muro de concreto, para después huir del lugar de los hechos.

Choque en el que los 11 jóvenes que viajaban en la parte trasera de la pick up, salieron proyectados hacia el pavimento donde fallecieron tres hombres y una mujer, siete lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales y debido a la gravedad de las lesiones uno falleció mientras recibía atención médica.

La audiencia donde se le impondrá la sentencia condenatoria a Berenice G. M. se realizará el próximo lunes 23 de marzo a las 11:00 de la mañana en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán.

Te puede interesar: Ráfagas --Regidores pecan de ociosos --Casi listo nuevo pacto de salud --Molesta cese de funcionario