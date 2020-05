Busca Federación quitar las concesiones de agua

“Esta sentencia nos permite estar un poco más tranquilos. Ahora viene otra batalla porque la nueva Ley que se quiere aprobar de Aguas Nacional pretende desaparecer las unidades de riego como tal”, declaró el diputado federal Mario Mata, en relación con el amparo promovido por el módulo 7, del distrito de riego 005.

El legislador explicó que se trata de un amparo ante un juez de distrito para solicitar que Conagua no extrajera más agua de las presas La Boquilla y Francisco I. Madero, y la necesaria para cumplir el ciclo agrícola concesionado a todos los usuarios de la cuenca del río Conchos.

“El juez sentencia que Conagua tiene que limitarse a extraer sólo la cantidad de agua concesionada y no para pagar el Tratado de Aguas de 1944, esto es, se ofrece la suspensión temporal del acto reclamado. Esta sentencia nos da una esperanza de que en el futuro todos los módulos se puedan amparar para que Conagua ya no pueda intentar sacar el agua para el tratado o para llevarla a Tamaulipas”, dijo Mata.

Aprovechó para extender una felicitación a los abogados Robledo Zúñiga y Enrique Díaz Valverde, por promover este amparo, así como al presidente del módulo 7 Raúl Vázquez, a toda su mesa directiva y los usuarios, destacando que este hecho “muestra un empoderamiento de la sociedad en su actuar, de manera no partidista, no gubernamental, sino la sociedad organizada como tal por promover este tipo de acciones para defenderse de actos injustos”.

Precisó que no son actos ilegales, más bien injustos, argumentando que todo esto lo originó un “error” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el año pasado, al autorizar el riego en Tamaulipas sin contar con el agua suficiente en las presas internacionales, “y pues entonces voltean a ver el agua que pertenece a Chihuahua; yo sé que según el Artículo 27 las aguas son de la nación, pero también dice que se podrán concesionar a terceros y ese es el caso: esas aguas ya están concesionadas y como lo dice muy claro el tratado, no son para pagar ese adeudo con Estados Unidos”, acotó.

El diputado federal manifestó que esto viene a corroborar un punto de acuerdo que sometió en noviembre del año pasado y que fue aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la cual es parte, y luego aprobada por el Pleno, donde solicitó al Ejecutivo federal que aclarara cuánta agua aporta Chihuahua al pagado del Tratado y la respuesta fue que el 52%, es el mayor aportante de todos los afluentes; también cuestionó si se utiliza el agua en la presas y se le contestó que no, “que el agua de las presas no se utiliza para pagar el Tratado y que se respetan los derechos de sus concesionarios. Esto ratifica ya de una manera legal ese exhorto al Ejecutivo federal, y nos permite estar un poco más tranquilo con esta sentencia, claro que todavía falta el recurso de revisión por parte de un tribunal colegiado y puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, pero por lo pronto la sentencia fue a favor y felicito ampliamente a los usuarios”, abundó.

No obstante, indicó que ahora viene otra batalla porque la nueva ley que se quiere aprobar de Aguas Nacional pretende desaparecer las unidades de riego como tal y esto “es quitar la parte ciudadana en la administración del agua de riego que está ciudadanizada desde los años 90, y ahora pretenden nuevamente llevarlo a la parte gubernamental que no tiene ni estructura, ni presupuesto y sobre todo que hubo mucha corrupción en los años 70 y 80, y los usuarios no quieren volver a vivir eso”.





