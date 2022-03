Detectan sobre costo en proyecto de alumbrado en Camargo

La Sindicatura del Ayuntamiento de Camargo denunciará ante la Auditoría Superior del Estado un posible sobrecosto en el proyecto de luminarias que se planea realizar en esta ciudad, ya que por el cambio de 6 mil luminarias pretenden generar un contrato por 41 millones de pesos en un plan de arrendamiento a tres años.

Así lo explicó el síndico municipal de Camargo, Pedro Acosta Guevara, señalando que todo el proceso de alumbrado ha tenido una serie de “detalles” para que ganara una empresa en Meoqui, quien fijó la cantidad de $41 millones todo el proyecto, a pesar de que entre los participantes hubo propuestas de hasta 24 millones de pesos.

“Fue una licitación pública donde nos presentaron el proyecto de arrendamiento, se sometió a cabildo para que aprobaran el proceso, desde un principio no se manejaban montos, sólo comentaban que si el proyecto salía más económico que el consumo de energía pasaba, pero que si excedía ya no pasaba, nosotros tenemos un promedio de 44 millones de pesos por tres años y el proyecto salió por 42, casi el tope”, comentó.

Dijo que esto se detectó el pasado viernes, el cabildo ya había aprobado el proyecto para que tuviera el proceso que se tenía que hacer, por lo que ahora se le pagará a la empresa Solestic 1 millón 355 mil pesos mensuales para que instale el alumbrado público de Camargo, a pesar de haber propuestas de menor costo.

“Es un proyecto de 30 meses, el Municipio va pagar mensualmente 1.3 mdp al mes, entraron tres empresas a concursar, una de ellas no logró pasar porque no le entregaron los documentos; de las dos restantes, la primera que se presentó fue la de Jorge Armando González Cano, que cumplió con todo y se presentó otra llamada Construcciones Integrales y Comunicación, donde en la propuesta la última de empresa dijeron que no cumplía y dejaron el camino libre a una sola empresa”, explicó.

El síndico municipal dijo que la segunda empresa que estuvo a punto de obtener la licitación mantenía un costo muy por debajo de lo proyectado, pues tenía un plan de 23 millones de pesos que es casi la mitad del dinero que destinarán con la otra empresa que solicitó 41 mdp.

Es decir, que de acuerdo con las comparativas monetarias, el Ayuntamiento deberá pagar 6 mil 833 pesos por 6 mil luminarias en Camargo, cuando el proyecto más económico ofreció un proyecto de 3 mil 833 pesos por las 6 mil luminarias, lo cual representa casi el doble del valor monetario por luminaria.

De igual forma, hizo la comparación que en un municipio en el estado de Hidalgo licitó un proyecto de 15 mil luminarias por un costo aproximado de 50 mil pesos, es decir que por casi la misma cantidad de dinero que pagarán en Camargo pondrán tres veces más luminarias en otro municipio.

Por este motivo fue que comentó que dará vista a la Auditoría Superior del Estado para que revise si existen irregularidades o un sobrecosto en este proyecto, y pueda sancionar o actuar por estos hechos.