Chihuahua no se adhiere a INSABI: Corral

El Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, reiteró que el estado de Chihuahua, firmará como una entidad no adherida al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), toda vez que aseguró que es la mejor decisión para el personal de la salud en el estado y no para el propio gobierno.

“Nosotros no hemos variado nuestra postura, nuestra posición es la misma desde que nos llegó a nosotros la doble posibilidad de coordinarnos como estado adherido o no adherido, nosotros desde el principio vimos con toda claridad que el esquema que más conviene a Chihuahua, a la gente, es el de no adherido para no arriesgar innecesariamente la calidad de los servicios en la atención a la salud, sin dejar de coordinarnos en todo con la Federación”, comentó.

Agregó que el estado de Chihuahua mantendrá la colaboración con el Gobierno Federal y lo acompañará en la compra consolidada de medicamentos, insumos, materiales de curación, vacunas e incluso de equipamiento para las unidades de salud, pero que el personal no pasará a este nuevo esquema propuesto por el Gobierno de la República.

