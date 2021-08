A cuatro años, ningún avance de la ruta troncal 2 y 3 del Bowí

El 7 de octubre de 2017, el gobernador Javier Corral Jurado y la entonces alcaldesa María Eugenia Campos Galván firmaron el “Plan de Movilidad” en el que se destinarían 300 millones de pesos para la creación de la ruta II y III del transporte público troncal Bowí, pero a cuatro años de esa firma, sólo permanece la foto del recuerdo, ya que ninguna de las dos autoridades ha mostrado avance en dicho proyecto.

La intención que se tenía contemplada en este proyecto era ampliar la ruta actual de Bowí, el cual cruza la ciudad de sur a norte, principalmente por el sector Centro de la ciudad, pero con la aplicación cubriría más del 80% de la zona urbana con estaciones “intermodales” sobre la avenida 20 de Noviembre, periférico De la Juventud, Pistola Meneses, Ricardo Flores Magón, nuevas estaciones para atender una mayor población.

El proyecto se mantuvo en reserva por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, por no tener avance sobre la planeación del proyecto, pues el estado no había recibido el recurso federal que le habían prometido a finales de 2017 y por lo cual no se inició el proyecto durante 2019 que se volvió a analizar el tema.

De acuerdo con lo expuesto a las autoridades estatales, esta ampliación de las rutas II y III tendría una duración de 18 meses, pero a cuatro años de su anuncio nunca inició la planeación de este proyecto y mucho menos la obra civil, como se había anunciado en uno de los eventos oficiales donde estuvieron ambas autoridades.

Esta obra, que se tenía planeada para desarrollarse en 2017, tenía como meta beneficiar a miles de ciudadanos, quienes podrían moverse prácticamente toda la ciudad en una misma ruta de camión, toda vez que cruzaría por la avenida 20 de Noviembre, pasaría por el periférico De la Juventud y se conectaría con nuevas instalaciones en Pistola Meneses y las terminales que actualmente existen (sur y norte).

Sin embargo, el proyecto que ahora anunció el gobernador, por la misma cantidad de dinero, será un proyecto que va de la terminal norte, ubicado en la avenida Homero, y llegará a la Deportiva Pistola Meneses, es decir que para la adecuación de 4 kilómetros invertirá cerca de 250 millones de pesos, cuando en un inicio contemplaban cerca de 18 kilómetros de construcción.

En junio de 2019, a través del oficio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado, se determinó de manera reservada toda la información relacionada con el proyecto de la ruta 2 y 3 del transporte público, asegurando que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.

Por este motivo la dependencia estatal reconoció no dar a conocer la información sobre el proyecto que había anunciado en 2017 y por diversas cuestiones no se ha llegado hacer como se tenía contemplado, pese a que hubo un acuerdo entre los dos niveles de gobierno.

Dentro de la información solicitada a través de la Unidad de Transparencia, el gobierno del estado señala que no tiene datos de un proyecto que ya ha declarado en 2017, donde se comprometió con el municipio de Chihuahua para la construcción de esas dos nuevas rutas troncales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó los proyectos de las rutas troncales 2 y 3 en Chihuahua y 2 en Juárez, para su elaboración en 2018, pero pese a esta autorización y recursos que se han destinado al proyecto, no han sido afectados. Trabajos de construcción de las estaciones tipo "a" o las estaciones "intermodales".

Entre los apartados que argumentan la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es que la información “se encuentra actualmente en trámite y que a la fecha no ha terminado el proceso, ya que implica la realización de diversas etapas del mismo, por lo que se desprende que el proceso aún no concluye, ya que están pendientes por emitir opiniones, recomendaciones o puntos de vista que no se han materializado en una decisión final".

Este proyecto de remodelación y adaptación contemplaba iniciar una ruta nueva que iría de las instalaciones del Sagrado Corazón de Jesús hasta la glorieta Tricentenario, donde se instalaría una estación intermodal-patio poniente, así como 17 estaciones tipo "a" sobre la avenida 20 de noviembre y Ricardo Flores Magón.

De igual forma, la otra ruta y la más importante sería la del periférico De la Juventud, que iniciaría en la nueva intermodal, y partiría del periférico hasta llegar a la avenida Homero para reunirse con la terminal norte, donde se contemplarían 58 estaciones tipo “a”, nuevos carriles y más unidades.

Por parte de la ruta 1 se le pensaba agregar una ruta de la terminal norte hasta lo que sería la intermodal Pistola Meneses, donde se puede crear un circuito en la zona norte para atender a los pasajeros y visitantes que llegarán al Centro en un solo camión de la ruta de transporte troncal.