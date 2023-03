¿A ti te toca? El 35% de la ciudad de Chihuahua tiene agua todo el día

El 35 por ciento de la ciudad de Chihuahua cuenta con servicio de agua potable las 24 horas del día, para finales de este año se alcanzará el 45 por ciento, afirmó Alán Jesús Falomir Sáenz, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, quien además comentó que se trabaja en otras fuentes de abastecimiento e incluso en el intercambio de agua de pozo por agua residual tratada para el sector agrícola.

La capital es punta de lanza en gestión de presiones, explicó que hay varios organismos que tienen un gran avance en la sectorización, pero Chihuahua es el único que maneja la gestión de presiones en diversos horarios, lo que permite tener servicio de agua potable las 24 horas.

A la fecha se trabaja en la sectorización del tanque Chihuahua 2000, que brindará beneficios para la propia colonia Chihuahua 2000, Alamedas, Ponce de León, Quintas Quijote, por mencionar algunas.

Una vez concluidos los trabajos, los residentes de esa zona de la ciudad, ubicada al norte, contarán con agua las 24 horas del día, con ello se llegará al 45 por ciento de la ciudad. La sectorización continuará para que toda la ciudad pueda contar con el vital líquido.

Además en coordinación con la Junta Central de Agua y Saneamiento se trabaja en proyectos para contar con nuevas fuentes de abastecimiento para la ciudad, sobre todo para la zona sur donde el problema de falta de agua es recurrente.

Actualmente, la capital se abastece de los acuíferos Tabalaopa-Aldama, Chihuahua-Sacramento y El Sauz-Encinillas, pero se está trabajando en dos proyectos para atraer nuevos volúmenes: “aún están en proyecto, pero sí son factibles, podemos abastecer a Chihuahua de otras fuentes, todavía no podemos hablar que será una realidad, pero si estamos avanzando de manera puntual”.

Además señaló que otro de los proyectos que están compartiendo con la JCAS es el intercambio de agua de pozo por agua residual tratada para el sector agrícola del municipio de Chihuahua.

Alán Falomir explicó que en la ciudad de Chihuahua se tratan mil 800 litros por segundo en las dos plantas tratadoras, de los cuales aún se tiene una disponibilidad de mil 100 litros por segundo, por lo que una parte de esta cantidad es la que se puede intercambiar.

La idea es entablar convenios con el sector agrícola del municipio para intercambiar el agua de pozo que se potabilizaría para el consumo humano, por agua residual tratada para que rieguen sus cultivos, lo que podría incrementar su producción debido a los minerales que ayudan al crecimiento de la planta.

“A nosotros nos ayudaría porque lo que entreguemos de agua residual ellos nos lo devolverían del agua de sus pozos, lo que se podría incluir en las redes de agua potable, pero apenas estamos trabajando”.

El sector agrícola usa el 80 por ciento del agua existente en los acuíferos y el 15 por ciento lo hacen los organismos operadores del agua, por lo que se está trabajando con el sector agrícola en cuestiones de tecnificación.

Además de que se está trabajando en el descanso de pozos en la ciudad, durante el 2022 se pudo abastecer de mejor manera a la ciudad en comparación al 2021, con menores faltas de agua y con menos agua, “pudimos dejar descansar seis pozos de la ciudad, durante un año pudimos disminuir la extracción lo que hace que el manto acuífero descanse”.

El día cero no tiene una fecha exacta, ya que depende de muchos factores, “se trata de un problema que tenemos pero no conocemos cuando será el día cero, pero estamos haciendo acciones importantes. No veo una fecha precisa”.