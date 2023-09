Abogado acusado de torturar a su pareja la habría tenido atada y sin alimento

Tras vivir en una relación violenta, una mujer de 34 años de edad sufrió una severa tortura por siete días consecutivos, al grado de casi perder la vida, luego de que su pareja la mantuviera presuntamente atada de pies y manos en una cama, donde la golpeaba, le negaba el alimento y aplicaba distintos mecanismos de tortura.

La mujer no logró interponer una denuncia por su cuenta, pues su pareja quien es un abogado identificado como Javier Arturo R. B. no le permitía salir y la mantenía en cautiverio, pero además, no contaba con las condiciones de salud óptimas para escapar o hacer algún llamado de emergencia, pues la Fiscalía General del Estado documentó la aplicación de diferentes mecanismos de tortura, como cortes con navaja, quemaduras, golpes en general y muchas otras acciones más.

De acuerdo a la información expuesta en la audiencia, como en la evidencia recopilada por la autoridad investigadora, la mujer de 34 años había permanecido privada de la libertad en la colonia Cordilleras en la ciudad de Chihuahua, donde vivía con su pareja sentimental, con quien mantenía una relación de 16 años.

Sin embargo, se documentó que en el mes de febrero, Javier Arturo ya había generado una agresión física en contra de su mujer, porque asegura que ella le debe 400 mil pesos, sin que al momento pueda demostrar este supuesto faltante de dinero, ni el motivo por el cual cometió estos hechos.

Dentro de los informes y entrevista que recuperó la Fiscalía General del Estado, se desprendió que los hechos ocurrieron con mayor agresividad y saña, del 1 al 8 de septiembre, es decir hace cerca de 10 días, cuando mantenía a la mujer encerrada al interior del domicilio, incluso faltando a sus actividades personales y laborales.

Según compartieron algunos de los vecinos, escucharon que Javier constantemente ingresaba al domicilio y que en ocasiones ponía música a volumen considerablemente alto, por lo que los agentes investigadores determinan que eso era utilizado para evitar que los ruidos del interior se escucharan al exterior y pudiera hacer los mecanismos de tortura en contra de la misma.

Bajo la causa penal 3117/2023, se desprendió que el abogado Javier Arturo ejercía presión en contra de su pareja sentimental, incluso la celaba, la insultaba, le instalaba aplicaciones de geolocalización en su celular sin su consentimiento, y una serie de violencia psicológica que le mantenía incluso prohibidas las redes sociales.

Tras una discusión el primero de septiembre, refiere parte de las pruebas de la Fiscalía General del Estado, optó por amarrarla en la cama, donde la mantuvo sin movimiento durante siete días continuos, incluso no le daba alimento, ni posibilidades de acudir a un baño, lo que le ha derivado en afectaciones importantes a su salud.

En el informe pericial se determinó que la mujer cuenta con quemaduras de primer y segundo grado en las manos, porque durante varios días le estuvo pegando en las manos, le enterró una navaja, le “pellizco” los pezones con unas pinzas, la quemó con agua caliente, la quemó con aerosol con fuego, todo mientras que ella no podía moverse o impedir ser parte de esta tortura.

De igual forma, la Fiscalía General del Estado documento, que la mujer sufrió quemaduras con una plancha del cabello, quemaduras de cigarros en las piernas, trae moretones en gran parte del cuerpo, ojos con moretones, le lanzó una mancuerna y otras acciones más que le aplicaron en días pasados.

En la información expuesta en la audiencia de vinculación a proceso, se determinó que el sujeto había cometido estos actos de tortura con la “intención” de buscar que la mujer le devolviera el dinero o le revelara si había tomado esa cantidad de dinero, que por ese motivo había hecho todo lo que le fincaron al presunto responsable.

Entre los delitos que enfrenta el presunto responsable fue la tentativa de feminicidio, tentativa de violación, privación de la libertad personal, secuestro, violencia familiar y lesiones, lo cual cometió en contra de la misma persona.