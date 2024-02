Acciones del presidente muestran sus verdaderas intenciones: Margarita Alvídrez

Pese a considerar las reformas presentadas por el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, como una cortina de humo, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Alvídrez Valles, convocó a la ciudadanía a que analice respecto a estas acciones y las verdaderas intenciones de las mismas.

Y es que señaló que, desde el inicio de su mandato, el titular del Poder Ejecutivo federal ha estado inmiscuido en los temas electorales, situación que se ha incrementado conforme se acerca el día de las elecciones en el país en donde quiere imponer a la candidata de su partido.

En ese sentido, en una charla que tuvo con El Heraldo de Chihuahua, la panista aseguró que este paquete de reformas que fueron presentadas en días pasados ante el Congreso de la Unión, más allá de buscar el bienestar de los mexicanos, pretenden desviar la atención respecto a las verdaderas problemáticas que se tienen en el país, tales como la inseguridad y la falta de acceso a la salud, por mencionar algunas cuestiones.

Pese a que reiteró en que los tiempos no dan para sacar estos temas, recalcó que, en caso de que se pretendan votar en el Pleno, la responsabilidad recaerá totalmente sobre los legisladores federales, por lo que los convocó al diálogo y consenso a fin de que no haya una “intentona de gane”, por lo que los invitó igualmente a que presenten objetivamente los motivos por los cuales no respaldarán estas iniciativas.

Secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Alvídrez Valles / Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Insistió en que el verdadero deseo que tienen los mexicanos es seguir contando con instituciones que garanticen la división de poderes, así como el acceso a la transparencia y la democracia, sin dejar de hacer valer la libertad de expresión que dijo se está viendo coartada últimamente. De esa forma, acusó que la intención de López Obrador es “poner mano” para que los poderes Judicial y Legislativo sean “ad hoc” de lo que plantea el Ejecutivo.

Con el objetivo de hacerle frente a esa manera de gobernar, Alvídrez refirió que en el PAN están trabajando para elegir a los mejores perfiles que puedan continuar garantizándole a la ciudadanía gobiernos humanistas que vean por sus necesidades.

Respecto a los candidatos a cargos federales, compartió que este jueves y viernes estará en la Ciudad de México participando en capacitaciones ofrecidas por el Comité Ejecutivo Nacional del partido previo a iniciar con sus respectivas campañas el próximo 1 de marzo.

En cuanto al ámbito local, compartió que desde este miércoles y hasta el 26 de febrero estará abierta la convocatoria para registros de todas las personas que tengan la intención de contender para alguno de los diferentes cargos locales tales como las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones. Una vez concluida la convocatoria, la comisión partidista encargada votará las propuestas para designar a los candidatos.

Cabe recordar que tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) están haciendo lo propio puesto que irán en coalición.

“Estamos muy contentos porque tenemos muy buenos perfiles”, externó la secretaria, quien adelantó que la mayoría de los alcaldes pertenecientes al PAN buscarán la reelección, para lo cual no tienen la menor duda de que saldrán victoriosos debido a los resultados que han entregado a sus municipios.

“Vamos a sacar a las y los mejores candidatos comprometidos con las necesidades de los ciudadanos, comprometidos a dar respuesta para que sean los mejores gobiernos”, agregó al explicar que, una vez que se definan a los candidatos, igualmente se les capacitará, aunado a que se presentarán las Plataformas Políticas de cada uno de los partidos que conforman la coalición para tomar los temas en los que coinciden para, a partir de ahí, presentar en su momento las propuestas para la ciudadanía.

Adelantó que esas propuestas serán las que “vayan acorde a las necesidades que tenga cada municipio y cada distrito”, las cuales se plantearán igualmente luego de escuchar a la población.

Aprovechó para invitar a la ciudadanía a que sea ella la que juzgue con base en los hechos de cada uno de los gobiernos anteriores y actuales no sólo en cuanto a lo federal, sino con lo correspondiente al Gobierno del Estado y los ayuntamientos contrastando principalmente el de Ciudad Juárez con el de Chihuahua y, con ello, tome la decisión de lo que quiere para el futuro.