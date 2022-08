Acuden cuatro alcaldes de Chihuahua a reunión en Sonora con AMLO

Los presidentes municipales del estado de Chihuahua, Perla Gacela López Pérez, de Moris; Marcelino Prieto Carreón, de Madera; José Luis Lozano Escandón, de Ocampo; y Ramón Humberto Varela Codina de Temósachi, acudieron a la reunión de autoridades con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Rosario, Sonora.

Durante la visita, el presidente López Obrador, se presentaron los avances de los compromisos que se realizaron el pasado 21 de mayo, en el municipio de Sahuaripa, Sonora, donde el presidente respondió a la solicitud de los alcaldes, quienes expusieron necesidades prioritarias para sus municipios de la Sierra entre Chihuahua y Sonora.

Foto: Cortesía Bienestar

A tres meses de los convenios pactados, este domingo 21 de agosto, Andrés Manuel López Obrador acudió a la región integrada por 13 municipios, de los cuales, cuatro son de Chihuahua, y de viva voz, expresó a los habitantes que continuará apoyándolos, al tiempo que anunció una próxima reunión de seguimiento en cuatro meses, y adelantó que en esa ocasión, se prevé que sea en uno de los municipios chihuahuenses.

“No van a faltar los apoyos, adelante. Les necesitamos. Presidentas y presidentes municipales, les agradecemos mucho por lo que están haciendo y sientan que estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares en la historia y que podemos servir mucho a la gente, al pueblo. En cuatro meses que nos vamos a reunir, ahora que se le dé oportunidad a un municipio de Chihuahua”, expresó el ejecutivo nacional.

Foto: Capturas de pantalla de la transmisión del evento

Dentro del mensaje que externó el mandatario, instó a consumir en el país lo que en él se produce, y abordó el tema de energéticos y de los alimentos.

“Ya tenemos auto suficiencia en maíz blanco, pero no en maíz amarillo. Ya logramos con los apoyos al campo la auto suficiencia en frijol, pero no en trigo; no en arroz. En arroz tenemos que comprar el 80% de lo que consumimos. Necesitamos ser auto suficientes en alimentos y por eso hay que apoyar el campo”, afirmó.

Además, anunció que se va a mejorar la infraestructura de la carretera que une a Chihuahua con Sonora, con una ampliación, para que desde Chihuahua se pueda llegar al puerto de Guaymas.

“Si hay inversión, hay más empleos; si hay empleos, hay bienestar; y si hay bienestar, hay paz social. Vamos a trabajar juntos por el pueblo, y les planteo dos cosas: que en la próxima reunión nos presenten los avances de lo que han hecho en caminos con el presupuesto. Les propongo que nos reunamos en unos cuatro meses, y que los que hayan terminado, nos soliciten ampliaciones”, invitó el ejecutivo nacional.

En ese sentido, hizo un llamado a la colaboración de todas las autoridades: presidentes, presidentas municipales, desde luego, gobernadoras, gobernadores.

“Si sumamos esfuerzos, y trabajamos para el pueblo haciendo a un lado las banderías partidistas, vamos a avanzar y entregar al pueblo buenas cuentas. Se va a continuar con el plan para atender los municipios que ustedes representan”, dijo, y mencionó los programas de Bienestar en general, el programa de Adultos Mayores va a continuar, inclusive, va a aumentar el monto de la pensión; Becas para personas con Discapacidad; Becas Escolares, La Escuela es Nuestra. Los programas del campo Producción para el Bienestar y Vivir Sembrando.

“A partir de este año, estos municipios van a recibir de manera gratuita los fertilizantes. Esto se inscribe en un plan que tenemos de impulsar la actividad productiva, sobre todo, el auto consumo. Que se produzca lo que se consume, ese es el plan nacional, no comprar energéticos en el extranjero, ni alimentos. Producirlos en México. Estamos por lograr ese propósito en energéticos”, anunció el presidente López Obrador.

Foto: Cortesía Bienestar

Por su parte, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, informó sobre las acciones que el Gobierno de México ha realizado para el bienestar de todas y todos los habitantes de 13 municipios, nueve de Sonora y cuatro de Chihuahua, donde 9 mil 305 familias son beneficiarias de Becas para el Nivel Básico, con un incremento de tres veces más, de las que había en el pasado mes de mayo. En el nivel Medio Superior, 2 mil 207 adolescentes reciben su beca universal. Se está apoyando a 235 estudiantes de nivel universitario, es decir, el doble de hace tres meses. En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hay 308 aprendices, que están capacitándose en centros de trabajo en los municipios contemplados, y reciben un apoyo equivalente al salario mínimo.

“Para 2022, el Gobierno de México hará una inversión social de 133 millones de pesos para las y los jóvenes de la región. En el programa La Escuela es Nuestra, está en curso la entrega de mecanismos de pago, que tendrá una inversión total de 55 millones de pesos, considerando las escuelas que ya fueron beneficiadas el año anterior, habremos entregado su presupuesto a todas las escuelas de la región”, explicó Carlos Torres Rosas.

Sobre la pensión para adultos mayores, mencionó que se atiende a 8 mil 615 personas; para personas con discapacidad, son 814 beneficiarios, y 312 niñas y niños hijos de madres trabajadoras, lo que representa una inversión de 219 millones de pesos en pensiones para la población.

En el tema del campo, el programa de Sembrando Vida, apoya con 5 mil pesos mensuales con la incorporación de 394 productores chihuahuenses.