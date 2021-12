Acuden rezagados por vacuna anticovid; se inmunizan mayores de 40 años

Fotos: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Este lunes dio inicio la jornada de vacunación anti Covid para personas mayores de 18 años, en calidad de rezagados, en el Estadio Monumental Chihuahua se registra una gran afluencia.

Desde temprana hora arribaron a las instalaciones de la Deportiva Sur para ser de los primeros inmunizados con la primera dosis del biológico AstraZeneca, toda vez que muchos de los que se encontraban formados declararon que no se la habían aplicado porque no lo creían conveniente, debido a que aún pensaban que la enfermedad no era real y en otros casos porque no les había tocado ver un caso cercano de Covid.

De la misma manera se están aplicando las segundas dosis, algunos manifestaron que cuando les tocaba ponerse su dosis se encontraban enfermos por lo que fue un impedimento acudir, sin embargo señalaron que ahora ya podrán contar con el esquema completo de vacunación.

Recuerde que si usted aún no cuenta con la vacuna y tiene más de 40 años debe de acudir a inmunizarse a fin de proteger su salud y la de sus seres queridos.

La vacuna no lo exentará de la enfermedad, pero si le ayudará a que curse por una etapa menos severa con el riesgo de perder la vida.

El módulo estará abierto hasta las 15:00 horas. Mañana se aplicará el biológico al grupo de 30 a 39 años.