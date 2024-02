Acusa mujer con altavoz a agente de la FGE de robarle tres camionetas

Luego de la manifestación que se generó en el centro de la ciudad por parte de conductores de plataformas de viaje, una mujer que se dice víctima de un robo, fue a plantarse en las afueras de Palacio de Gobierno, donde señaló a un agente de la Fiscalía General del Estado, de haber sido responsable de este robo.

Si trata de la abogada Liliana Mediano, quien con el uso de un altavoz decidió señalar a aún agente de la Fiscalía General del Estado de nombre Erick Rangel, de haberle robado tres camionetas cuando ingresaron los agentes a su domicilio, por lo cual lo señaló de corrupto y pidió la atención de las autoridades correspondientes.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Según lo expuesto por la mujer, dijo que hace cerca de seis años, le trataron de robar a su hija en una clínica de la mujer, y a raíz de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado, ingresó a su domicilio partícula y fue cuando decidieron llevarse las camionetas, son embargo, hasta el momento asegura que nadie ha resultó su asunto a pesar de haber insistido a los titulares de la Fiscalía Zona Centro como al Fiscal General.

"Esta persona cuando fui a hablar con él, me dijo que me iba a girar una orden a aprehensión, hicimos manifestación porque no dan respuesta, no dan respuesta, Heliodoro Araiza, nunca esta, donde esta la Fiscalía de puertas abiertas, le tienen miedo a una mujer" expresó en las afueras de Palacio de Gobierno.

La mujer comenzó a gritar a los agentes de ser corruptos, por no atender sus peticiones, por lo cual el agente decidió retirarse del lugar mientras que el agente se retiraba del lugar escuchando las peticiones de la mujer.

Todo lo anterior se da en el marco de la manifestación que llevan a cabo los conductores de diferentes plataforma, quienes están exigiendo justicia por los casos de privaciones de la libertad y robo que se han registrado en los últimos días en la ciudad de Chihuahua.

Al momento las calles se encuentran cerradas por parte de los inconformes y algunas vías alternas como el Teófilo Borunda y la Avenida Universidad se encuentran tomadas por los inconformes.