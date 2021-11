Adolescentes sin comorbilidades deberán esperar su turno en vacunarse

Los adolescentes sin comorbilidades deberán esperar su turno de acuerdo a la Estrategia de Vacunación afirmo el ingeniero Juan Carlos Loera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El delegado de Programas para el Bienestar en Chihuahua Juan Carlos Loera dijo que es lastimoso que dirigentes políticos, diputados e incluso alcaldes se confabulen para interponer amparos para que los adolescentes de 12 a 17 años sean vacunados, ya que todos serán inmunizados cuando les corresponda.

Señaló que solo se ha recibido dos notificaciones por parte de un juez federal, el primero en protección a 15 adolescentes, el juez señaló que se debía valorar a los menores, de los cuales solo se vacunó a 12.

El segundo amparo o notificación era para vacunar a 398 adolescentes del municipio de Hidalgo del Parral, “El asunto se ha politizado, va avanzando el gobierno federal y salen los políticos”.

Explicó que en el primer amparo estaba dirigido a diversas autoridades entre ellas a Juan Carlos Loera, por lo que se respondió que Bienestar solo era el encargado de la logística. En el segundo ya no se le señala.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En el segundo amparo, que dijo han presumido el alcalde y un diputado se deberá determinar la elegibilidad, por lo que la Secretaría de Salud valorará a los adolescentes, quienes cumplan con el lineamiento serán vacunados.

“Los que están promoviendo los amparos los están engañando, de cualquier manera todos deberán ser vacunados cuando se determine”.

En la jornada de vacunación para este sector 7 de cada 10 adolescentes no acudieron a la convocatoria, el delegado aseguró que no es una estrategia fallida, ya que a pesar de que se les notificó y se contaba con los expedientes decidieron no acudir, dijo que podría haber desistido de la vacuna por sus creencias.

Además dijo que se cuenta con las vacunas para implementar operativos extraordinarios, ya que en los municipios de Juárez, Delicias y Cuauhtémoc existe un rezago importante.

En el caso de los adolescentes con comorbilidades, dijo que se revisa la posibilidad de que se continúe con un punto de vacunación para quienes no acudieron a la convocatoria.