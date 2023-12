Agradece Marco Bonilla apoyo de los vecinos de Romanzza por tema del Relleno Sanitario

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, agradeció a los vecinos de las colonias Romanzza y Paseo de los Leones, por el tema de la ampliación del actual Relleno Sanitario, y mencionó que sobre el amparo recién interpuesto, es un tema que ya se había platicado con el Gobierno Municipal, y que será un blindaje para cuando ocurra un cambio de administración de que las instalaciones no van a operar más de tres años.

“Agradecerles de nuevo la solidaridad a los vecinos de esta zona de Romanzza, de Paseo de los Leones: gracias por la solidaridad de la empatía con todos los chihuahuenses. El proyecto sigue, claro. Estamos ya aprobado, y vamos a comenzar el proceso de licitación este, pues lo antes posible”, detalló.

Explicó que el grupo mayoritario de los vecinos quieren garantías, que la ampliación del Relleno se va a hacer cumpliendo todas y cada una de las normas mexicanas oficiales actuales, y que el relleno actual, no va a operar más de tres años.

“Es lo principal que van a buscar los amparos, y nosotros no tenemos ninguna objeción, al contrario, esto nos ayuda a blindar mejor todo este procedimiento, para que cuando venga el cambio de administración, quien venga independientemente de quien sea, garantice estas situaciones. Hubo una reunión con la comisión de vecinos, es un tema que se nos anunció con el tiempo debido; sin embargo, hay actores donde entrar políticos a intentar jalar agua a su molino, lamentablemente, hay unos identificados, que incluso fueron candidatos por algún partido diferente a la actual administración”, dijo.

Así mismo, se refirió a personas que pudieran pretender sacar raja política de la situación por la que atraviesa el tema del acopio y tratamiento de la basura.

“No me sorprende que haya actores que han sido candidatos en algunas contiendas por partidos de ideologías distintas de las que emana del Gobierno Municipal, que pretendan hacer ruido en base a imprecisiones y cosas inexactas. Hemos tenido comunicación directa con la mayor parte de los vecinos de la zona, incluso, esto se nos anticipó: ellos están pretendiendo ingresar acciones legales donde no solamente la administración municipal (nos comprometimos a eso con diputadas y diputados, principalmente con la fracción de Morena en el Congreso), de poderlo terminar en el Ayuntamiento de Chihuahua el periodo de tiempo que va a tener la celda que se va a empezar a construir en breve, que no sea más allá de tres años. Ese es el compromiso de la administración”, expresó el presidente municipal de Chihuahua.

Marco Bonilla mencionó además, las personas de los vecinos que han hecho declaraciones sobre el tema, son tan solo una o dos personas, y no el resto de vecinos, de quienes aseguró, que no es interesa hacer polémica ni partidizar el tema; y agregó que cuando han ido actores políticos a la zona, incluso los mismos vecinos los han invitado a salir de la colonia.

“Lo que ellos quieren nada más, es la garantía de que esa celda -y nosotros se las damos las veces que sean necesarias-, no va a durar más de tres años y que se va a cumplir con todas las normas y que vamos a hacer acciones de mitigación, de las cuales vienen 7 millones de pesos etiquetados en el redireccionamiento del crédito”, finalizó.