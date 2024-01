Agrónomos forestales, trabajo indispensable para conservar la vida silvestre

El ingeniero agrónomo, Daniel Gabriel Padilla Domínguez contó sobre cómo el trabajo que realizan los agrónomos para conservar la vida silvestre es indispensable para continuar con la vida animal, lo cual incluye al ser humano, dado a que las áreas verdes como la zona serrana, los predios y ejidos alrededor de la entidad son lo que mantienen una atención continua.

Primeramente, explicó que uno de los trabajos principales de los agrónomos forestales, es el realizar programas de manejo, que es una forma de ordenar los datos de vegetación de un lugar, así cómo se va a mantener un bosque sano, para ello se hacen los programas de manejo con una herramienta de la silvicultura.

Padilla explicó que el programa de manejo es el que dice cuánto bosque tienes, que especies son, cómo están creciendo y cuánto vas a tener en un periodo de tiempo establecido, se calcula cuánto duran en promedio los árboles de vida; en base a eso se calcula un ciclo de corte, si el árbol va a durar 120 años o menos.

“Yo puedo hacer ciclos de corta de 10 o de 15 años. Entonces esos 10 o 15 años los ordenas para que cada año puedas extraer lo que va creciendo, o sea, en diferentes partes durante ese ciclo de corte durante esos 10 años”, el forestal explicó como se divide por sectores los predios, para establecer corta de árboles, cuando termina el ciclo de corta, se va a tener el mismo volumen que cuando empezaste porque todo lo que cortaste todo lo que sacaste ya creció.

Entonces, la reforestación se usa en los lugares donde el bosque no reaccionó como tú pensabas, o sea, tú dijiste este bosque va a crecer tantos metros en tantos años y cuando vuelvas a los tantos años resulta que no creció tanto, creció menos, hay áreas con claros, los árboles no crecieron, o bien, hubo un siniestro, se quemaron, los tumbó el aire, cualquier cosa y entonces viene la reforestación.

Esto significa que la reforestación es para reparar esa área, esos árboles que trajiste tienen que darte el crecimiento que tú supusiste al principio, porque eso es lo que te da tu bosque, eso se llama calidad de estación, la fertilidad del suelo que tiene tu terreno, que da para tener ese tipo de árboles, esa especie en particular con ese volumen y con ese crecimiento entonces con la regla con la reforestación cambian los árboles que ya no prosperan, por árboles jóvenes.

Entonces, en las áreas que ya no tienen árboles es donde se acude y ponen árboles buenos de buen genotipo, que tenga la posibilidad de crecer como el dueño del predio quiera, para que puedan dar la cantidad de material que se tiene planeado.

Asimismo, el forestal explicó que un programa de manejo se hace para un ejido o para un predio particular, debido a que en el área tiene que haber un dueño del suelo, si es un ejido son muchos dueños todos tienen que ver los papeles, se cuida que estén toda la documentación legal, como tiene que ser todos los planos, todo lo que lleva, o sea, es una parte jurídica, es una parte técnica, la parte jurídica trata de meter los papeles que son la carpeta básica.

Cuando es un particular, debe tener sus escrituras o contrato de compraventa, o algo que pruebe que eres el dueño de la tierra, y lo tiene en la parte técnica que es lo que hacen los ingenieros forestales, quienes van al lugar y mide las áreas.

Realizan un muestreo, calcular cuánto es lo que hay de vegetación, cuánto es lo que va a crecer y en base a eso hacen los cálculos para poder hacer el programa de manejo adecuado para esa tierra en particular.

La cantidad de trabajo que realizan los forestales es muy variada, durante el año pasado el ingeniero Padilla realizó tres programas de manejo, sin embargo, estos trabajos varían en función de la disponibilidad de los predios en cada zona.

Lo cual significa que hay un número finito de predios y todos tienen sus programas de corta, “entonces, aunque yo pueda hacer 10 programas de manejo, pero si a ese predio se le acabó el ciclo de corta, entonces no podemos trabajar en ese terreno”, explicó el ingeniero, “no es en función de lo que yo pueda hacer, sino que es en función de lo que se necesite”.

Durante alrededor de seis años, a causa de la inseguridad vivida en las zonas serranas, una gran parte de los ingenieros forestales no pudieron realizar sus labores de forma correcta, lo cual afectó la dinámica de las labores que ya se tenían ciclos de corta marcados que no fueron aprovechados.

Asimismo, el forestal considera que el trabajo que realizan es uno de los más importantes y poco reconocidos, dado a que la vida animal en el planeta no sería posible sin la vida vegetal, y el trabajo de los ingenieros forestales es encargarse de que la vida vegetal siga existiendo en el planeta.